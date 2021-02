Qualcomm va ouvrir un centre de R&D 5G en France.

Qualcomm, géant des télécoms et de la conception de puce pour smartphone intégrant les dernières normes en matière de communication devrait ouvrir prochainement une usine de R&D 5G en France. Et ce afin d’accroitre ses compétences et le développement local et mondial des réseaux de nouvelle génération.

Qualcomm est un constructeur qui a su très vite prendre le train du smartphone en marche. Au point que l’entreprise est devenue le leader sur le marché des puces et processeurs pour le smartphone. La marque fait en effet figure non seulement de leader, mais également d’acteur novateur dans le secteur.

R&D française pour Qualcomm.

Dans un communiqué, la société a déclaré que le hub sera construit par l’intermédiaire de sa filiale Qualcomm Communications. Pour John Smee, vice-président de l’ingénierie de Qualcomm, ce nouveau centre français aura pour ambition de développer « une ingénierie de systèmes de pointe pour aider à définir l’avenir de la 5G et au-delà ».

Avec cette nouvelle implémentation en France, le géant américain veut avoir la possibilité de venir chercher des ingénieurs français et européen sans devoir les « extrader » vers les USA.

Pour rappel, Qualcomm a été parmi les premiers à proposer une puce 5G pour les smartphones. En effet, déjà en 2019 on pouvait découvrir les SNAPDRAGON 765G, 765 et 865, les nouvelles puces 5G de la série 7 chez Qualcomm.

A relire : SNAPDRAGON 765G, 765 et 865, les nouvelles puces 5G de la série 7 chez Qualcomm.

Désormais, le modèle haut de gamme en matière de puce 5G se nomme Snapdragon ™ 888 5G. Une puce que bon nombre de constructeurs ont choisis pour leur smartphone.

A noter que si la marque est leader du marché, son concurrent Mediatek est loin d’être à la traine. En effet, MediaTek a décidé de fournir de la 5G aux smartphone de milieu de gamme ne dépassant pas les 300€ avec ses puces MediaTek Dimensity 700, la nouvelle puce 5G du constructeur dévoilée en novembre dernier.

Il est donc capitale pour Qualcomm d’investir dans la R&D au quatre coin du monde.