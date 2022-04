Thomson Mesh HomeKit 1200, du Wi-Fi puissant partout !

Avec son nouveau Thomson Mesh HomeKit 1200, le constructeur français se lance dans le réseau sans fil domestique et veut proposer sa propre solution Mesh pour le grand public. Avec cette nouvelle solution, Thomson veut faire de l’ombre aux Netgear Orbi, Zen Wifi et autres solutions.

On peut avoir une connexion d’enfer avec le câble ou la fibre, cela n’empêche pas certains d’avoir des soucis pour capter le WiFi partout dans leur habitation. Bon bien sûr, on ne parle pas ici d’une grande partie des Parisiens qui habite dans un appartement de 40 m ². Ceux-là auraient presque intérêt à s’arranger avec les voisins pour se partager l’abonnement internet du FAI.

Non on vous parle ici de ceux qui ont des grandes habitations, villa, duplex… ceux pour qui la couverture Wi-Fi devrait atteindre les 150m²-200m².

C’est en tout cas la volonté de la marque avec ce nouveau kit qui selon le constructeur français est en mesure de couvrir une surface de 150 à 200 m². Le kit se compose de deux boitiers carrés relativement compacts noirs qui intègrent les standards Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n. Pas de Wi-Fi 6E alias 802.11ax, mais pas de soucis. Thomson annonce que son Thomson Mesh HomeKit 1200 peut atteindre un débit allant jusqu’à 1200 Mbit/s (300 Mb/s en 2.4 GHz + 867 Mb/s en 5 GHz).

Les boitiers sont équipés d’une solution d’antennes intégrées MU-MIMO deux bandes simultanées. L’intégration du Mesh permettra au client de n’avoir qu’un et un seul réseau sur lequel se connecter.

En outre, selon la qualité du signal de l’un ou l’autre boitier selon le lieu où se trouve l’utilisateur, le système le connectera automatiquement au boitier le dont le signal est le plus performant. Et tout ça en toute transparence.

C’est en tout cas ce qu’annonce le constructeur français. Et pour ce faire, une documentation illustrée décrit simplement les quelques étapes d’une installation qui est faite en moins de cinq minutes selon Thomson.

Concrètement la marque souligne que :

« Il suffit de prendre un des modules, de le brancher sur le courant et de relier le câble réseau à un des ports de la box. Quelques instants plus tard, les deux voyants gauches sont verts et le réseau est créé. Pour se connecter avec un smartphone ou un ordinateur, il suffit d’entrer le nom du réseau et le mot de passe qui se trouvent sous le module. Ensuite, on place le second module de manière à couvrir au mieux le domicile et on appuie sur le bouton connexion du premier, puis du deuxième. Il suffit d’attendre que les trois voyants sur chaque module soient au vert et c’est fini ».