Le Galaxy S20 annoncé pour le 12 février 2020.

Alors, non ce n’est pas sûr ! Mais bon Samsung nous invite à un event qui aura bien lieu le 12 février avec comme logo « Galaxy ». On peut donc s’attendre à voir le Galaxy S20, dernier flagship de la marque débarquer.

Ça y est, l’année vient de commencer et dans un gros mois le salon de Barcelone, le MWC, ouvrira ses portes. L’occasion une fois de plus pour les constructeurs de smartphone de présenter leurs nouveautés.

Cependant, certains constructeurs préfèrent différer leur annonce. Et ce, pour éviter de se retrouver en concurrence journalistique avec les autres marques.

Ce devrait une fois de plus être le cas chez Samsung ! En effet, nous avons été conviés à participer à un évènement le 12 février 2020. Et pas de doute, il s’agira bien du nouveau Galaxy qui sera dévoilé par la marque lors de cette annonce.

Il faut dire que pour le coup nous avons eu droit à une annonce (voir notre photo principale), « Are you ready for a new dimension in mobile technology ? » avec le logo Galaxy en grand.

Donc pas de doute, ça sera bien le Galaxy S20 et ses dérivés qui seront présentés.

Les rumeurs sur le futur smartphone ?

Un écran qui ne sera plus à bords courbés. Des faces avant identiques selon le modèle Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. En outre, il y aura toujours une petite caméra sur la face avant et pas de caméra en dessous de l’écran.

Si un capteur photo sera présent à l’avant il en sera de même à l’arrière avec pour l’Ultra pas moins de quatre capteurs et cerise sur le gâteau, un capteur 108 mégapixels.

Il semblerait que Samsung ait décidé d’arrêter le succès du Huawei P30 Pro avec un zoom numérique 100X. De quoi LARGEMENT supplanter le 50X du P30 Pro. Il faudra cependant attendre la sortie officielle pour une confirmation.