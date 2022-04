Les Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite devraient bénéficier d’Android 13 et de One UI 5.0.

Si certains se posent des questions sur les mises à jour possibles des Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite vers Android 13 et One UI 5.0, qu’ils ne s’inquiètent pas, les deux modèles sortis en 2020 devraient bien bénéficier de cette mise à jour (sans doute la dernière).

Samsung a su séduire son public en proposant il y a deux ans la sortie de son Samsung Galaxy S10. Le smartphone qui se voulait le haut de gamme du moment se déclinait en plusieurs versions dont notamment une version allégée avec un prix plus accessible. Et voilà comment était né le Samsung Galaxy S10 Lite. Peu de temps après, il en a été de même avec le Galaxy Note 10 Lite.

Mise à jour vers Android 13 et One UI 5.0 ? Oui, mais sans doute la dernière.

Effectivement, si on suit la logique, ces deux modèles devraient encore bénéficier d’une dernière mise à jour. Sachant que Samsung garantit jusqu’à trois mise à jour principales sur ses modèles. Et comme ceux-ci étaient proposés avec Android 10, ils ont droit aux mises à jour vers Android 11, et Android 12. Donc en toute logique ils bénéficieront d’Android 13.

Dans le même raisonnement, ils devraient aussi bénéficier de la surcouche One UI 5.0. Sachant que là aussi, ils sont passés sous One UI 4.1.

La question c’est ; quand arrivera la mise à jour ?

Sur ce point aucune information pour le moment n’a fuité. En outre, on ne peut pas vraiment prévoir une date avec précision sur base des mises à jour antérieures. En effet, si Samsung a souvent le même agenda d’une année à l’autre pour la sortie de ses smartphones, ce n’est pas forcément le cas pour ses mises à jour système.

En outre, comme d’habitude, les premiers modèles à bénéficier de la mise à jour seront les hauts de gamme du moment. Actuellement donc le Samsung Galaxy S22. Toutefois, on sait déjà que la version One UI 5.0 Beta publique devrait arriver en juillet prochain, on peut donc s’attendre à ce que les Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite bénéficient d’une mise à jour fin de l’année ou l’année prochaine.

Si vous êtes en possession d’un de ces deux modèles, n’hésitez pas à nous signaler tout message de proposition de mise à jour. C’est volontiers que nous relayerons l’information.

