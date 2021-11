Realme va proposer un smartphone haut de gamme.

Realme par le biais de son fondateur et PDG, Sky Li, vient d’annoncer via Twitter que l’entreprise allait désormais proposer prochainement un smartphone haut de gamme.

L’information est arrivée directement via Twitter par le compte de Sky Li, fondateur et PDG de Realme avec pour remarque :

C’est officiel, Realme va entrer dans le marché du smartphone haut de gamme avec des smartphones dont le prix dépassera les 800$.

L’annonce surprend par rapport à la stratégie qu’avait jusqu’à présent la marque. En effet, Realme a toujours eu l’ambition de proposer des smartphones de bonne qualité, mais à un prix attractif et accessible pour les jeunes.

Notons au passage que la marque a su séduire un bon nombre de consommateurs dans les marchés de l’entrée et du milieu de gamme du smartphone. Des marchés d’ailleurs qui ont la cote et la croissance la plus forte depuis des années.

Mais voilà, comme pour asseoir sa notoriété ou pour prouver que la marque est capable de faire mieux, Realme devrait proposer prochainement sur le marché des smartphones haut de gamme. Peu d’informations sur le sujet avec un éventuel modèle qui devrait voir le jour et le choix de composants que pourrait avoir la future gamme.

On peut toutefois supposer que la marque devrait dès lors intégrer des processeurs haut de gamme de chez Qualcomm, intégré de la 5G, des capteurs photo plus performants…

Pour rappel, les smartphones les plus chers chez Realme se situe dans la gamme des 300€-400€ avec des modèles comme le Realme GT Neo 2 ou encore le Realme GT Master Edition.

Reste à attendre donc pour voir ce que nous proposera le constructeur qui a donc décidé de monter en gamme. Il faudra voir aussi si son public habitué à acheter des smartphones d’entrée et milieu de gamme sera prêt à débourser plus de 800€ pour un smartphone.

It's official: realme to advance into high-end market with smartphones over USD800. What do you expect most from realme full flagship phone?

— Sky Li (@skyli_realme) November 12, 2021