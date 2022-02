Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+ sortie pour le 16 février.

Ca y est c’est officiel, les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ seront présentés d’ici 2 semaines en Inde. Mais à quoi faut-il s’attendre avec le nouveau venu de la marque Realme ?

Realme est une marque asiatique qui a su elle aussi trouver sa place dans le monde tant plébiscité du smartphone. En effet, depuis quelque temps la marque ne cesse de faire parler d’elle et de séduire. Surtout dans les pays d’Asie comme l’Inde.

Realme 9 Pro+, le haut de gamme de chez haut de gamme.

Alors, commençons par ce que l’on sait déjà de ce modèle. Enfin, cela reste des rumeurs bien sûr, mais qui devraient être relativement justes. Tout d’abord, le processeur devrait être un processeur Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G ou un MediaTek Dimensity 920 5G. La 5G sera donc bien au rendez-vous sur ce smartphone. L’écran quant à lui est un écran d’une taille de 6.6 pouces. Un écran qui devrait offrir une solution Super AMOLED 90 Hz.

Pour ce qui est de la batterie, le Realme 9 Pro+ devrait hériter d’une batterie de 5000 mAh. De quoi offrir une autonomie conséquente au téléphone. Pour ce qui est du reste de la connectivité, on devrait retrouver du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.0. On notera également la présence du NFC.

De la photo avec un capteur triple caméra.

Pour ce qui est du Realme 9 Pro, celui-ci devrait hériter d’un capteur photo arrière à triple capteur avec un capteur 64MP, un grand angle 8MP et un capteur de 2MP.

En outre selon certaines rumeurs, ce modèle devrait être disponible avec une capacité de stockage de 128 Go pour 6 Go ou 8 Go de mémoire. Le tout devrait tourner sous Android 12 et hériter de la surcouche maison Realme UI 3.0.

Prix et Disponibilité.

Autant d’information qu’il faut toutefois prendre au conditionnel. Alors, pour les plus impatients, encore deux semaines d’attente pour avoir toutes les informations officielles. En effet, on vous le rappelle, les deux téléphones seront dévoilés le 16 février.