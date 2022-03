Qu’en est-il de la présence de la 5G dans le monde ? Voici un peu de détails.

Voilà maintenant 3 ans faciles que l’on vous parle avec insistance de la 5G. Cette norme qui doit changer nos habitudes de connexion mobile et qui promet des débits impressionnants. Si certaines régions du monde ont emboité le pas, d’autres sont un peu à la traine. On vous dresse un aperçu de ce qu’il en est à l’échelle mondiale.

Alors, oui la 5G arrive chez nous ou est déjà déployée. Alors bien sûr, avec l’arrivée de la 5G, bon nombre de consommateurs soucieux de remplacer leur smartphone se sont dirigés vers des smartphones 5G. Une aubaine pour les vendeurs de téléphones mobiles.

Mais à l’heure actuelle qu’en est-il dans le monde ?

La 5G annonce des débits impressionnants. Ainsi, lors d’un voyage sur Lille nous avons pu tester la connexion 5G à l’aéroport et le moins que l’on puisse dire c’est que ça speed avec un débit de 611Mb/s et connecté à l’opérateur belge Proximus.

Ainsi, selon les estimations de la GSMA, le nombre de connexions mobiles 5G représentait à l’heure actuelle 8 % dans le monde pour 2021. Un pourcentage de progression qui selon certains experts devrait attendra 25% d’ici 2025.

Par ailleurs qu’elles sont les régions du monde ou la 5G est le plus distribué ?

Pour cela, de nouveau on se dirige vers un rapport de la GSMA. Concrètement sans grande surprise sont les États-Unis d’Amérique et la Chine. Ces deux pays ont respectivement 63% et 52% d’adoption de la 5G. L’Europe n’est pas trop à la traine avec 44%. Le continent ou le taux est le plus faible est l’Afrique avec 4%.

Ainsi selon la GSMA, d’ici 2025 la Chine et l’Amérique du Nord devraient devenir les régions ou la 5G deviendra la norme prédominante. Pour le reste du monde majoritairement la 4G devrait continuer à rester la norme dominante.

Par ailleurs, actuellement l’usage de la 5G sur les téléphones mobiles n’a encore que peu d’intérêt pour l’usage que le consommateur lambda en fait. Si ce n’est pour du téléchargement massif depuis un smartphone ou pour utiliser la connexion 5G comme alternative à une fixe qui serait absente.