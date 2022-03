Beyerdynamic SPACE, une nouvelle enceinte portable sans fil.

La marque allemande lève le voile sur son beyerdynamic SPACE, une enceinte portative ronde qui vous permettra de partager votre musique avec vos proches.

La marque allemande Beyerdynamic a fait de l’audio son secteur de prédilection. La marque propose en effet une vaste gamme de produits dédiés à l’audio. Cette fois la marque propose un produit un peu hybride qui se veut en quelque sorte un objet deux en un.

Beyerdynamic SPACE, plus qu’une simple enceinte audio portable ?

Alors, il est vrai que rien que par sa forme, cette enceinte fait penser à une enceinte de type « sous-verre ». Elle est ronde et plate de manière à pouvoir la déposer sur une table, un bureau. La marque définit d’ailleurs son enceinte audio Beyerdynamic SPACE comme le compagnon idéal pour les appels au bureau à domicile, les conférences au bureau ou pour écouter de la musique pendant son temps libre.

Alors, pour ce faire, cette enceinte audio hérite d’une connexion Bluetooth 5.0. Du Bluetooth compatible HFP et AD2P ainsi qu’une batterie au lithium capable d’offrir une autonomie à l’enceinte Beyerdynamic SPACE de pas moins de 20 heures. La charge quant à elle se fait via un port USB-C. La charge complète de l’enceinte se fait en 2 heures et demie. Le tout pour une taille de 132 × 132 × 40 mm pour un poids de 354 grammes.

Au cœur de l’enceinte !

Alors, pour le coup, le constructeur allemand a intégré un Haut-parleur large bande 1,5″ avec deux radiateurs passifs capable de fournir une puissance de 5 W RMS. Elle intègre en outre pas moins de 4 micros MEMS supportant une fréquence de 100Hz à 10kHz.

Par ailleurs, le constructeur allemand souligne que son enceinte Beyerdynamic SPACE est compatible avec les assistants Siri, Google Assistant, etc. De la sorte, il sera possible de piloter à distance depuis l’enceinte votre domotique.

Autre détail intéressant, l’enceinte pourra se connecter facilement à un ordinateur pour une communication facile sur des plates-formes telles que Microsoft Teams® ou Zoom. Pour ceux qui auraient un PC portable ou PC de bureau dépourvu de Bluetooth, le constructeur allemand propose en option un adaptateur USB/Bluetooth.

Prix et Disponibilité.

Le Beyerdynamic SPACE est disponible dès aujourd’hui au prix de vente conseillé de 179 € sur la boutique en ligne Beyerdynamic et Amazon, ainsi que chez des revendeurs partenaires sélectionnés.