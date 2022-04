CHROMA 400 RIAA BT, une platine vinyle de haut standing chez Elipson.

Avec sa CHROMA 400 RIAA BT, la marque Elipson offre aux audiophiles la possibilité d’écouter leur vinyle préféré vers une enceinte Bluetooth de leur choix.

Le marché du vinyle vit de nouveau ses heures de gloire depuis un certain temps avec le style vintage dans le monde du design et de la mode. Ainsi, les platines vinyles refont surface et certains comme Elipson allient le passé avec les technologies actuelles.

CHROMA 400 RIAA BT, une version Bluetooth pour les plus connectés.

Elipson a été en 2014 un des précurseurs de cette mouvance en proposant la première platine vinyle Bluetooth du marché, 100% fabriquée en France.

Cette nouvelle venue profite donc de cet héritage pour s’en inspirer lui « voler » quelques idées tout en évoluant.

La platine vinyle d’Elipson est équipé d’un plateau e acier embouti doté d’une finition laquée brillante (Noire, rouge ou blanche). Elle est munie d’un préampli phono RIAA et d’un bras carbone très léger et de haute rigidité avec un lève bras pour une manipulation en douceur.

La tête de lecture n’est autre qu’une cellule Ortofon OM10. L’écoute d’un vinyle est rendue possible via un nouveau moteur d’entrainement numérique. Comme la plupart des platines vinyles de l’époque, la platine vinyle d’Elipson est en mesure de lire aussi bien des 33 tours que des 45 tours ou encore des 78 tours.

Détail intéressant qui apporte du charme au design, la courroie d’entrainement du plateau de disque est apparente.

Transmissions vers une enceinte Bluetooth.

Le petit plus de ce modèle baptisé CHROMA 400 RIAA BT est l’intégration d’un module Bluetooth. Un module Bluetooth classe 2 qui propose en plus une compatibilité avec le protocole aptX pour un rendu sonore de qualité. Ainsi, grâce au module Bluetooth et au préampli de la platine, vous pourrez faire jouer un vinyle dont le son sera directement envoyé vers votre enceinte Bluetooth de salon.

Le tout tient dans une platine vinyle d’une taille de L450mm x H120mm x P380mm pour un poids de 5,8 kg. Et si vous ne vous servez pas de la platine, celle-ci est dotée d’un couvercle transparent.

Prix et Disponibilité.

Fabriquée En France, la Chroma 400 RIAA BT est disponible en finition laquée brillante noire, rouge ou blanche au prix de 649€.