Xiaomi 13T Pro, de nouvelles informations vérifiées.

Le Xiaomi 13T Pro fait de nouveau parler de lui avec des nouvelles informations découvertes depuis le site de la FCC. Avec l’arrivée d’informations liées à la validation des technologies de communications sur le site de la FCC. On en sait davantage sur le futur smartphone de la marque.

Xiaomi fait désormais partie des constructeurs de smartphone plébiscité par les geeks et les passionnées de smartphone. En effet, la marque qui propose des produits électroniques de tous types a su séduire un public averti avec ses smartphones. Nous avons d’ailleurs déjà eu aussi l’occasion de tester quelques smartphones de la marque.

Xiaomi 13T Pro, de nouvelles informations officielles.

Cette fois les indiscrétions arrivent directement depuis le site de la FCC, l’organisme américain de régulation et de validation pour les technologies de communications. Ainsi, on apprend que le téléphone aurait pour référence le numéro de modèle 23078PND5G.

Le Xiaomi 13T Pro embarquera donc bien (même si on s’en doutait), de la 5G, mais aussi du Wi-Fi 6E et du NFC. Le téléphone du constructeur chinois serait notamment doté d’une solution double SIM. On connait aussi les différentes variantes en matière de mémoire embarquée.

Ainsi, le Xiaomi 13T Pro pourrait être disponible en différentes versions : un modèle avec 12/256 Go de mémoire de stockage, un modèle avec 12/512 Go de mémoire, un modèle avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage.

Un écran de ouf selon les rumeurs.

Mais la grosse nouveauté qui fait office de rumeur pour ce futur Xiaomi 13T Pro qui devrait être présenté début septembre c’est son écran.

Effectivement, selon les rumeurs, le téléphone pourrait bénéficier d’un écran d’une taille de 6.7 pouces capable de supporter une résolution de 1,5 K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

L’autre information également concerne le processeur qui pourrait bien être le haut de gamme de chez MediaTek avec un processeur MediaTek Dimensity 9200+.

