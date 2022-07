ENYAQ COUPÉ RS iV à partir de 64 750 € TTC.

Il y a quelques mois nous vous avions présenté le tout nouveau ENYAQ COUPÉ RS iV. Bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient été séduits par ce modèle, il est désormais disponible à la commande.

Skoda a subi une mutation depuis plusieurs années maintenant depuis que la marque est entrée dans le groupe Volkswagen. Fini les vieilles voitures venant des pays de l’Est au look un peu trop vieillot et un design spartiate. Depuis plusieurs décennies maintenant, le groupe a su attirer une nouvelle clientèle en proposant des modèles plus fun, au style plus accrocheur.

À la fois avec une berline en mode break (Skoda octavia) qui a séduit les grandes entreprises qui la proposait à son catalogue qu’avec son SUV.

ENYAQ COUPÉ RS iV, un SUV qui arrache le bitume.

Il est vrai que ce nouveau modèle ENYAQ COUPÉ RS iV offre un design pour le moins agressif avec une couleur verte tapante, mais aussi avec un parechoc avant retravaillé, des jantes noires et argent, un liserait rouge à l’arrière et le sigle RS placé sur les ailes latérales. L’aspect sport se fait aussi ressentir à l’avant avec des sièges baquets à l’avant pour le conducteur et le passager avant. La banquette arrière quant à elle reste ferme, mais moins sportive.

La motorisation elle aussi aura de quoi plaire au plus nerveux. De fait, l’ENYAQ COUPÉ RS iV dispose d’une puissance de 220 kW et 299 ch avec une batterie de 77 kW et une transmission intégrale. Ce nouveau venu peut parcourir jusqu’à 559 kilomètres (WLTP). Bon bien sûr, si vous roulez à haut régime, l’autonomie va considérablement. Cependant, la marque annonce une charge rapide qui sera à même de charger la batterie de 5 à 80 % en moins de 30 minutes. Chaque coupé est livré de manière standard avec un câble de charge Mode 3.

De la connectivité toujours bien fournie.

Comme on vous l’annonçait en février dernier, le véhicule se décline en version sportive et connectée avec Apple CarPlay et Android Auto. Il vous sera donc possible de brancher votre smartphone directement à la planche de bord de la voiture. Le tout sur un cockpit numérique de 5,3 pouces et un grand écran tactile d’infodivertissement de 13 pouces placé au centre du tableau de bord. L’intégration du smartphone et la commande vocale sont toujours inclus bien évidemment.

Prix et Disponibilité.

Le ENYAQ COUPÉ RS iV est d’ores et disponible à la commande et est commercialisé à partir de 64 750 € TTC .