Pénurie d’iPhone à l’horizon ?

Mauvaise nouvelle pour Apple et son iPhone. En effet, une des chaines de production du téléphone doit faire face à la problématique du Covid-19 en Chine. Ainsi Pegatron qui assemble pas moins de 20% à 30% des iPhone est à l’arrêt.

Si vous envisagiez d’acheter un iPhone, plongez vite sur ceux qui sont disponibles. En effet, après un arrêt de la chaine de production de Foxconn lié au Covid-19 en Chine c’est cette fois au tour de Pegatron de subir de plein fouet les directives mises en place pour lutter contre le Covid-19 en Chine.

30% des iPhone bloqués en production.

L’entreprise qui couvre pas moins de 30% de la chaine de production des iPhone d’Apple vient d’annoncer qu’elle avait dû suspendre la production dans ses installations de Shanghai et de Kunshan en raison des blocages de Covid-19 (coronavirus).

Un arrêt qui devrait avoir un impact sur la livraison des iPhone d’Apple. Par ailleurs, l’entreprise a annoncé qu’elle était en étroite relation avec le gouvernement de manière à pouvoir reprendre ses activités au plus vite.

Pour rappel, le gouvernement chinois a décidé d’appliquer la tolérance ZÉRO envers le Covid-19 sur son territoire. Une politique qui applique un lockdown total sur la ville de Shanghai et qui contraint les habitants de la ville à être cloitrés chez eux. Des images circulent d’ailleurs à ce sujet sur lesquelles on peut voir et entendre les habitants des appartements hurler à leur fenêtre faute de nourriture.

Délocalisation en Inde.

Depuis les problèmes liés au Covid-19, Apple a décidé de diversifier ses chaines de production de manière à devenir moins dépendant de la Chine. Ainsi, désormais, une partie de la production de l’iPhone 13 se fait désormais en Inde. Cela devrait notamment permettre au géant américain de ne pas subir de manière trop importante l’arrêt de la production.

L’objectif pour Apple étant d’être en mesure à fournir son téléphone portable phare auprès de ses clients et ne pas créer ainsi une pénurie en matière d’approvisionnement.

Avec cette nouvelle situation liée au Covid-19, on découvre une fois de plus la problématique actuelle moderne de concevoir des produits systématiquement en chine et la délocalisation des outils de production an Asie.

