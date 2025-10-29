Carrera Hybrid accueille la BMW M4 GT3 et la Porsche 911 GT3 R dans sa gamme de bolides connectés

Carrera continue d’étendre son univers de course miniature avec l’arrivée de deux nouvelles références phares dans sa série Hybrid : la BMW M4 GT3 “Walkenhorst Motorsport, No. 34” et la Porsche 911 GT3 R “Lionspeed GP, No. 24”. Des modèles qui conjuguent fidélité esthétique, technologies embarquées et sensations fortes, à destination des amateurs de vitesse et de précision.

Déjà bien connue dans le monde des circuits de voitures miniatures, Carrera affirme sa volonté de modernisation avec sa plateforme Carrera Hybrid. Cette dernière combine le plaisir tactile d’un circuit physique à l’immersion numérique des jeux vidéo. Grâce à l’application mobile, les fonctionnalités s’enrichissent et transforment la course en véritable simulation, à domicile.

Une BMW M4 GT3 iconique pour les fans de DTM

La BMW M4 GT3 “Walkenhorst Motorsport, No. 34” fait son entrée dans la collection Carrera Hybrid avec un souci du détail propre à séduire les puristes. Reproduite à l’échelle, elle reprend les lignes agressives et l’aérodynamisme spécifique du modèle réel, utilisé dans diverses compétitions GT. Son capot bombé, ses flancs sculptés et sa livrée racing font honneur à l’écurie Walkenhorst Motorsport, déjà bien connue sur les circuits européens.

Cette version miniature ne se contente pas d’un simple look : elle propose une expérience réaliste grâce à des phares fonctionnels à l’avant et à l’arrière, une vitesse maximale de 1,8 m/s et un comportement de conduite calibré pour simuler les performances d’une vraie GT3 sur piste. De quoi faire le bonheur des collectionneurs et des pilotes virtuels.

La Porsche 911 GT3 R : performance et élégance sur circuit

Autre nouveauté de taille : la Porsche 911 GT3 R “Lionspeed GP, No. 24”. Avec sa silhouette reconnaissable entre toutes et son aérodynamisme étudié, elle incarne l’alliance entre efficacité allemande et raffinement sportif. La livrée de l’écurie Lionspeed GP est fidèlement reproduite, offrant un contraste saisissant entre le châssis musclé et les éléments graphiques dynamiques.

Au-delà de son esthétique, cette Porsche miniature offre les mêmes atouts que la BMW en matière de performance hybride : conduite assistée via l’application, effets lumineux, sonorisation moteur réaliste, autonomie optimisée et personnalisation avancée. Le pilotage devient ainsi plus immersif, combinant tactilité et interface numérique.

Carrera Hybrid : une plateforme qui s’étoffe

La gamme Carrera Hybrid confirme son positionnement comme passerelle entre le circuit analogique et l’univers du gaming connecté. Grâce à l’ajout régulier de nouvelles voitures comme ces deux GT3, mais aussi à l’introduction de nouvelles sections de piste et d’une manette Bluetooth dotée d’un support pour smartphone, la marque renforce l’interaction entre réel et virtuel.

Les véhicules ne sont pas limités au circuit : ils peuvent être utilisés librement dans un environnement domestique, ce qui prolonge l’expérience de jeu au-delà du tracé. Cette flexibilité permet aussi d’adapter les courses à l’espace disponible, sans pour autant sacrifier la précision de la conduite.

Une batterie performante pour des sessions prolongées

Carrera mise sur l’efficacité énergétique avec une batterie lithium capable de délivrer jusqu’à 30 minutes de course pour une recharge rapide de seulement 20 minutes via USB-C. Une autonomie bienvenue pour des sessions de jeu prolongées, sans coupures frustrantes.

Cette autonomie, couplée à la vitesse et à la fidélité de conduite, garantit une session fluide et intense, idéale pour les compétitions entre amis ou les essais en solo. C’est cette attention au détail technique qui distingue Carrera Hybrid de simples jouets télécommandés.

Une expérience pensée pour la communauté

L’un des atouts majeurs de Carrera réside dans sa relation étroite avec la communauté. Les retours des passionnés influencent directement les évolutions produits. L’intégration de modèles emblématiques comme la M4 GT3 ou la 911 GT3 R témoigne de cette écoute. Les voitures sont proposées à un prix public conseillé de 59,99 €, ce qui reste accessible compte tenu des innovations embarquées.

L’application mobile, quant à elle, continue de se perfectionner. Elle propose des options de configuration, de suivi de performances et de statistiques, rendant chaque session unique et personnalisable. Carrera vise ainsi une nouvelle génération de passionnés, à la croisée des mondes du jeu vidéo et du modélisme automobile.

Récapitulatif technique

Modèles disponibles : BMW M4 GT3 “Walkenhorst Motorsport, No. 34”, Porsche 911 GT3 R “Lionspeed GP, No. 24”

Technologie : Carrera Hybrid, pilotage via application mobile

Vitesse max : 1,8 m/s

Autonomie : jusqu’à 30 minutes

Temps de recharge : 20 minutes via USB-C

Effets spéciaux : phares fonctionnels, son moteur réaliste, personnalisation via app

Utilisation : sur piste Carrera Hybrid ou en espace libre

Prix public conseillé : 59,99 € par véhicule

