Les smartphones à surveiller pour le Black Friday !

Le Black Friday approche et, comme chaque année, il promet des réductions importantes sur les produits high-tech. Pour les amateurs de smartphones haut de gamme, cette période représente souvent une opportunité unique d’acquérir un modèle performant à un tarif nettement plus abordable.

Si les toutes dernières générations attirent toujours les projecteurs, ce sont bien les avant-derniers modèles qui devraient offrir les meilleures affaires cette année.

Des modèles récents à prix en baisse

Chaque automne, les grands constructeurs renouvellent leur gamme de smartphones haut de gamme. En 2025, le marché français voit arriver des références comme les iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro, OnePlus 13, Honor Magic 7 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra ou Sony Xperia 1 VII. Ces modèles symbolisent le meilleur du savoir-faire technologique actuel : performances accrues, IA intégrée, écrans toujours plus lumineux et systèmes photo perfectionnés.

Mais pour les consommateurs à la recherche du bon équilibre entre prix et puissance, les modèles précédents — lancés entre 2023 et 2024 — sont ceux à surveiller de près.

Les flagships de l’an dernier en première ligne

L’un des effets directs du renouvellement des gammes est la baisse rapide du prix des versions antérieures. Ces smartphones restent pourtant d’excellents appareils, souvent proches techniquement de leurs successeurs. Voici quelques modèles particulièrement prometteurs pour ce Black Friday 2025.

Apple iPhone 16 Pro : encore très performant avec sa puce A18 Pro et son module photo triple capteur, il pourrait voir son prix chuter significativement dans les semaines à venir.

Samsung Galaxy S23 Ultra : référence Android de 2023, toujours reconnu pour son écran AMOLED et sa polyvalence photo, il sera sans doute l’un des plus recherchés.

Google Pixel 9 Pro XL : fort de ses fonctions logicielles avancées et de son IA intégrée, il pourrait devenir une excellente affaire sous la barre des 700 euros.

OnePlus 11 : connu pour son rapport performance-prix, ce modèle pourrait descendre encore davantage, tout en offrant un usage fluide et une recharge rapide parmi les meilleures du marché.

Honor Magic 5 Pro : doté du Snapdragon 8 Gen 2 et d’un écran OLED de qualité, il reste un modèle haut de gamme complet, souvent proposé en promotion lors des grands événements commerciaux.

Xiaomi 13 Ultra : très axé sur la photo avec son partenariat Leica, il conserve un excellent niveau technique et pourrait bénéficier de fortes remises.

Oppo Find X8 Pro : son design soigné et ses performances solides en font une option premium à surveiller.

Sony Xperia 1 VI : pensé pour la photo et la vidéo, il s’adresse aux créateurs de contenu et devrait lui aussi connaître une baisse de prix sensible.

Pourquoi viser les avant-derniers modèles

L’écart technologique entre une génération et la suivante s’est réduit ces dernières années. Les processeurs récents offrent souvent des gains limités d’une année à l’autre, tandis que les innovations logicielles se généralisent rapidement via les mises à jour. Ainsi, un smartphone haut de gamme de 2024 reste parfaitement adapté à un usage intensif en 2025.

De plus, ces modèles bénéficient encore du suivi logiciel complet des constructeurs, garantissant plusieurs années de mises à jour de sécurité et d’évolution d’Android ou d’iOS. En d’autres termes, investir dans un modèle de la génération précédente n’a plus rien d’un compromis : c’est souvent le meilleur choix économique.

Anticiper les meilleures offres

Les enseignes spécialisées comme Fnac, Darty, Boulanger, Amazon ou encore les sites des constructeurs eux-mêmes lanceront leurs campagnes dès la mi-novembre. Les réductions peuvent atteindre 20 % à 40 % selon les stocks et les configurations. Les offres « reconditionnées premium » ou les packs opérateurs méritent également l’attention, notamment pour les modèles les plus récents encore onéreux en version neuve.

Pour ceux qui envisagent un achat stratégique, le Black Friday représente donc une occasion idéale d’acquérir un smartphone haut de gamme sans dépasser son budget, tout en bénéficiant d’un produit durable, encore parfaitement compétitif.

