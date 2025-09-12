Bon plan : 500€ de remise sur le Samsung Pack S25 Ultra Noir + Watch7 40mm BT Vert chez Boulanger

Le bon plan du moment chez Boulanger fait parler de lui : un pack haut de gamme Samsung avec 500€ de remise. Il réunit le tout nouveau Galaxy S25 Ultra dans sa version noire, accompagné de la dernière Watch7 Bluetooth 40 mm dans un coloris vert. Un duo premium à prix contenu, dans un marché où les tarifs explosent.

Caractéristiques techniques :

Le terminal intègre le processeur Snapdragon 8 Elite, dernière puce haut de gamme du fondeur américain, pensée pour l’intelligence artificielle, les jeux exigeants et la photo avancée.

Côté photographie, Samsung met en avant un module principal de 200 Mégapixels, accompagné de capteurs secondaires pour le zoom, l’ultra grand-angle et la gestion de la profondeur. L’appareil permet également l’enregistrement vidéo en 8K et une stabilisation optimisée pour les prises de vue en mouvement.

L’appareil proposé dans le pack est doté de 256 Go de stockage. Sa finition noire et son format légèrement massif confirment sa position premium sur le marché.

Une montre connectée polyvalente et discrète

La Watch7 de Samsung complète l’offre avec une version 40 mm Bluetooth en coloris vert. Sous son boîtier compact se cache une panoplie de fonctionnalités bien pensées pour les utilisateurs connectés. Elle fonctionne sous Wear OS avec One UI Watch 6, l’environnement logiciel optimisé par Samsung.

La montre embarque le processeur Exynos W1000, gravé en 3 nm, assurant une meilleure efficacité énergétique. Elle dispose de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne. L’écran Super AMOLED de 1,3 pouce affiche une résolution de 432 x 432 pixels, assurant lisibilité et fluidité.

En matière de capteurs, la Watch7 propose le suivi du rythme cardiaque, la mesure d’oxygène sanguin, la température corporelle, ainsi que des options de suivi du sommeil, du stress et de l’activité physique. Elle est également équipée du NFC, du Bluetooth 5.3 et du GPS multi-systèmes.

Une remise conséquente pour un pack cohérent

Ce pack, vendu initialement autour de 1 800€, est proposé avec 500€ de réduction chez Boulanger. Un tarif attractif si l’on considère les prix séparés des deux appareils : environ 1 200€ pour le smartphone et 330€ pour la montre.

L’intérêt de l’offre réside dans sa complémentarité. L’utilisateur bénéficie d’un smartphone haut de gamme et d’une montre connectée dans le même écosystème, avec synchronisation facilitée, fonctions partagées et gestion centralisée des données santé ou notifications.

Des compromis à envisager selon les besoins

Si ce pack représente une belle opportunité pour les technophiles, il n’est pas sans contreparties. Le format du Galaxy S25 Ultra peut être jugé encombrant, surtout pour une utilisation à une main. La Watch7, en version Bluetooth uniquement, ne permet pas une autonomie complète sans smartphone à proximité.

L’autonomie, d’ailleurs, reste une interrogation pour certains utilisateurs. Malgré les optimisations logicielles, la batterie de 300 mAh de la montre impose un rechargement régulier, surtout en cas d’usage intensif des capteurs ou du GPS.

Enfin, il faut noter que l’achat groupé impose une compatibilité d’usage. Ce pack s’adresse donc à ceux qui souhaitent s’équiper ou se rééquiper complètement, plutôt qu’à ceux qui recherchent un appareil isolé.

Un positionnement tarifaire intelligent de Samsung

Face à une concurrence vive, notamment chez Apple et Google, Samsung affine son positionnement. Ce type de pack permet à la marque de renforcer la fidélité à son univers logiciel tout en allégeant la facture globale pour l’utilisateur.

Proposé par un distributeur grand public comme Boulanger, ce bundle bénéficie également d’avantages logistiques : livraison rapide, services après-vente, garantie et possibilité de souscrire à des assurances additionnelles pour la casse ou le vol.

Récapitulatif technique

Galaxy S25 Ultra

Écran : 6,9 pouces Infinity‑O

Processeur : Snapdragon 8 Elite

Capteur principal : 200 MP

Vidéo : Enregistrement 8K

Stockage : 256 Go

Couleur : Noir

Galaxy Watch7 40 mm Bluetooth