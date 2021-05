Bon Plan : Le Pack Nuki Combo 2.0 à 219€ au lieu de 269€.

Avec le Pack Nuki Combo 2.0 vous allez pouvoir prendre le contrôle à distance de votre habitation pour ouvrir la porte. Et avec Boulanger, vous allez pouvoir économiser 50€ sur le pack. En effet, le géant de l’électro propose le Pack Nuki Combo 2.0 pour 219€ au lieu de 269€.

Pour rappel, on a déjà eu l’occasion de vous proposer un test complet sur la serrure connectée Nuki. Une serrure que vous pouvez piloter soit via Bluetooth soit n’importe où grâce à son hub connecté à votre connexion Internet via Wi-Fi.

Caractéristiques techniques :