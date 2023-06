La Moldavie s’aligne sur les règles d’itinérance de l’UE : des tarifs plus bas pour les utilisateurs !

Bonne nouvelle pour les voyageurs et les utilisateurs de téléphonie mobile européens de passage en Moldavie ! Le pays a récemment décidé de se rapprocher des règles d’itinérance de l’Union européenne (UE).

Concrètement, cela signifie que les tarifs d’itinérance seront réduits pour les utilisateurs dès le début de l’année 2024. Une décision a été rendue publique par la Commission européenne (CE). Pour rappel, si vous êtes européen ou en tout cas que vous avez un contrat chez un opérateur européen, lorsque vous vous retrouvez dans un autre pays européen, vous ne devez plus payer de surcout pour vos appels. Et ce depuis 2017, grâce à un décret défini par l’Europe.

Moldavie, pas encore de gratuité pour le roaming.

Selon la CE, un plafond des prix de détail sera annoncé en octobre, et les tarifs réduits entreront en vigueur en janvier 2024. Cette initiative vise à offrir aux utilisateurs des offres d’itinérance plus abordables pour les appels, les données et les SMS.

Un traité qui a été notamment accueilli par certains opérateurs comme Deutsche Telekom, Orange et Telefonica qui figurent parmi les premiers signataires de la déclaration volontaire. Une déclaration soutenue par les opérateurs moldaves tels que l’unité moldave d’Orange, Moldtelecom et Moldcell. De fait, ces opérateurs se sont engagés à proposer des offres d’itinérance abordables, à évaluer un plafond d’itinérance de gros et à renégocier celui-ci si nécessaire.

En outre, ils s’assureront que les offres d’itinérance réduite couvrent un large éventail d’utilisateurs finaux qui voyagent entre les deux zones. Cette mesure vise à faciliter la communication des voyageurs, qu’ils soient en déplacement professionnel ou en vacances.

Une avancée de plus vers l’UE.

La décision de la Moldavie de s’aligner sur les règles d’itinérance de l’UE s’inscrit dans le cadre d’une ambition partagée d’un « accord d’itinérance à long terme » entre les deux régions. La Moldavie sera ainsi intégrée aux règles d’itinérance des données déjà en vigueur dans l’UE.

Cette décision s’ajoute également à l’engagement de la Moldavie de mettre en œuvre le tarif de terminaison des appels vocaux à l’échelle de l’UE, qui débutera en même temps que l’accord d’itinérance. Cela contribuera à renforcer les liens de communication entre la Moldavie et les autres pays membres de l’UE.

Pour les utilisateurs moldaves et les visiteurs étrangers se rendant en Moldavie, cette annonce est une excellente nouvelle. Les tarifs réduits d’itinérance faciliteront les communications pendant les déplacements et permettront aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs services mobiles sans craindre des frais élevés.