LG Electronics annonce trois nouveaux smartphones !

Lg est une marque qui propose un peu de tout en matière d’électro. Du petit ou gros électro, mais aussi du smartphone. Et c’est sur ce dernier créneau que la marque vient de communiquer en dévoilant pas moins de 3 nouveaux smartphones dans sa gamme « Serie K ».

Ainsi, la marque revient sur le devant de la scène pour présenter non pas un nouveau smartphone, mais bien trois. Ces nouveaux venus ont pour nom : LG K42, K52 et K62. Si l’on se base sur leur dénomination, ceux-ci pourraient bien être les successeurs des K50…

LG K42, K52 et K62 des smartphones de milieu de gamme ?

C’est en tout cas ce qu’on pourrait penser à la lecture des composants des différents modèles. E outre, les trois modèles sont assez similaires. En tout cas visuellement très peu de différences entre les LG K52 et LG K62. Le LG K42 crée la différence notamment par ses capteurs photo.

À ce propos, les utilisateurs pourront compter sur les capteurs suivant pour le K42 : un capteur 13 MP, 27mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF, un capteur 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm, un capteur 2 MP, f/2.4, (macro) et un capteur 2 MP, f/2.4, (depth).

A contrario, les K52 et K62 héritent eux d’un capteur 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF. Ainsi, que d’un Dual-LED flash. En outre, la caméra selfie ou si vous préférez la caméra avant du K62 propose un capteur 28MP contre 13MP pour le K52.

Pour ce qui est de l’écran, les trois modèles LG K42, K52 et K62 ont droit à un écran IPS LCD d’une taille de 6.6 pouces. En revanche, seul le K62 propose un écran qui supporte une résolution de 1080 x 2400 pixels. De fait, les autres ne proposent que du 720 x 1600 pixels.

Au cœur des smartphones.

Pour ce qui est des processeurs, les K52 et K62 ont droit à un processeur MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53). Pour le K42, LG Electronics a opté pour un processeur MediaTek MT6762 Helio P22.

De même, pour ce qui est de la connectivité, les trois smartphones héritent des mêmes paramètres. À savoir, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct. On trouve aussi du Bluetooth 5.0 et la compatibilité avec les protocoles A2DP, LE. Enfin, les seuls les K52 et K62 ont droit à du NFC.

Les trois modèles sont équipés d’une batterie 4000 mAh et d’un port de recharge USB-C.

Prix et disponibilité.

La sortie est annoncée pour le mois d’octobre pour les trois modèles. En revanche aucun prix n’a encore été dévoilé.