Le Xiaomi Redmi 10A débarque en Chine et en Inde.

Avec son Xiaomi Redmi 10A, la marque chinoise renouvelle en quelque sorte son modèle Xiaomi Redmi 9A. Un nouveau venu qui apporte une nouvelle proposition de téléphone portable à petit prix.

On le sait, Xiaomi est réputé pour proposer des produits qui ne coutent pas trop cher et qui ne sont pas forcément de mauvaise qualité. Si les geeks connaissent la marque pour tous ses produits high-tech, depuis quelque temps maintenant le géant chinois met en avant en Europe son segment du smartphone.

Xiaomi Redmi 10A, un téléphone portable d’entrée de gamme pas chère.

Alors, qui dit entrée de gamme, dit forcément petite configuration. C’C’est ainsi le cas notamment pour ce qui concerne la connectivité de ce smartphone. Ainsi pas de 5G, pas de Wi-Fi 6. Il faudra se contenter de la 4G/LTE et du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Pour ce qui est du Bluetooth on reste à la norme 5.0. Attention pour ceux qui aiment payer sans contact, ce smartphone n’est pas équipé non plus de NFC.

Pour le reste, on retrouve un processeur MediaTek MT6762G Helio G25 octo-core qui aura pour mission de faire fonctionner le téléphone portable et toutes les applications que vous installerez. Le téléphone est proposé en plusieurs configurations mémoires ; 32Go 3Go de mémoire, 64Go 4Go de mémoire, 128Go 4Go de mémoire ou encore 128Go 6Go de mémoire.

À noter qu’il sera possible d’étendre la mémoire de stockage via une carte mémoire de microSDXC. Pour ce qui est de l’écran, le Xiaomi Redmi 10A est équipé d’un écran 6,53 pouces avec un ratio 81% et un format 20:9 pour une résolution de 720 x 1600 pixels.

Pour ce qui est de la batterie du smartphone, le choix de Xiaomi s’est porté sur une batterie de 5000 mAh.

Capteur photo à l’avant et à l’arrière.

Pour ce qui est de prendre des photos, le nouveau Redmi 10A est équipé d’un capteur arrière de 13 MP accompagnés d’un flash LED. Pour le selfie, le capteur avant placé au centre de l’écran en haut qui donne un effet goutte d’eau est un capteur de 5MP.

Enfin, détail intéressant, le Redmi 10A est équipé d’une prise Jack 3.5mm qui acceptera un casque audio filaire.