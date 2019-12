Lancement du Vivo V17 aujourd’hui !

Le constructeur chinois devrait dévoiler ce jour son tout nouveau smartphone le Vivo V17. Un smartphone qui avait dû faire face à quelques indiscrétions comme la plupart des produits du même genre. Désormais on en a plus.

Le constructeur chinois devrait donc proposé un nouveau smartphone qui a pour référence : Vivo V17. Ce téléphone sera doté d’un écran OLED iView Full HD+ OLED de 6,44 pouces. Au cœur du smartphone, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 675 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go.

Quoi d’autre pour ce smartphone Vivo V17 ?

Outre sa mémoire embarquée, il sera possible de lui ajouter de la mémoire grâce à la présence d’une carte microSD. Pour ce qui est de la batterie, elle propose une capacité de 4500mAh avec un support de charge rapide de 18W. Le tout transitant forcément par un port USB-C.

La partie caméra devrait séduire également les plus accros à la photo sur smartphone. En effet, selon les sources, le Vivo V17 sera doté de quatre capteurs photo à l’arrière dont notamment un capteur primaire de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1,8.

Notons au passage que l’on peut retrouver sur le site du constructeur toutes les informations concernant le Vivo V17 Pro. Un smartphone qui embarque lui pas moins de six caméras. 4 à l’arrière et deux à l’avant dans un mécanisme rétractable qui offre un écran total sur la face avant. Un écran couvrant donc la totalité de la face avant.