Huawei dresse son bilan 2021 qui atteint un niveau record malgré la baisse des revenus.

Il y a quelques jours, Huawei a dévoilé ses chiffres comptables, un bilan mitigé, mais qui reste en positif malgré les interdictions américaines et son segment du smartphone fortement touché.

Depuis les sanctions imposées par les Américains à son encotre, Huawei a vu son segment du smartphone chuter fortement tant au niveau local qu’à l’international.

Les revenus de son Consumer Business Group ont chuté de 49,5 % en glissement annuel pour atteindre 243,4 milliards de yuans en raison des restrictions commerciales. Cependant, les revenus des appareils portables et des écrans intelligents ont augmenté de 30,3 %.

Il semblerait donc que la nouvelle stratégie du géant chinois qui pour le moment s’intéresse aux autres marchés que celui du smartphone soit payant. La marque profitant sans doute de sa notoriété pour rebondir.

Huawei bannit des USA ? Le gouvernement américain met la pression ! Mauvaise nouvelle pour Huawei, un des constructeurs chinois les plus en vogue du marché du smartphone. En effet, après AT&T c’est Verizon qui abandonne ses plans de commercialisation des téléphones Huawei.

Encore et toujours de l’investissement dans le R&D.

Le directeur financier Meng Wanzhou a déclaré que malgré cette baisse de revenus et de bénéfices, la société n’était plus en péril et pourrait faire face à toute « incertitude ». En outre, Huawei souligne également que l’entreprise continue à mettre des fonds sur sa division R&D pour développer davantage son écosystème, mais également apporter des améliorations ou de nouveau concept pour ses futurs produits.

On pourrait d’ailleurs penser que Huawei travaille toujours de son côté pour le développement de sa division smartphone. De même elle poursuit son développement sur son HarmonyOS qui deviendra à terme son écosystème pour tous ses produits. Ce qui permettra une symbiose entre tous les appareils de la marque.

Ainsi, les revenus des entreprises ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 102,4 milliards CNY, les revenus du Cloud augmentant de 34 % en glissement annuel pour atteindre 20,1 milliards CNY.

Enfin, pour ce qui concerne le segment du smartphone ou de la 5G. L’entreprise chinoise n’a pas donné plus de précision sur une stratégie ou l’arrivée éventuelle d’un prochain smartphone phare.