Xiaomi présente son Redmi Note 11 Pro 5G.

Avec le Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi lance sa série Redmi Note 11 et lève le voile sur plusieurs modèles à savoir les Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S and Redmi Note 11.

Xiaomi poursuit dans sa lancée en matière de smartphone. Ainsi après le Xiaomi 12 Pro que nous vous présenterons d’ici peu, le fabricant chinois revient sur le devant de la scène avec sa nouvelle gamme Redmi Note 11 series. Une gamme qui propose pas moins de quatre smartphones.

Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro.

On entre dans le vif du sujet avec tout d’abord les deux modèles haut de gamme de la série. Ces deux nouveaux venus sont pour ainsi dire identiques. Ils sont tous deux dotés d’un écran FHD+ AMOLED d’une taille de 6.67 pouces. Un écranqui propose un taux de rafraichissement de 120Hz, une caméra frontale de 16MP.

La différence entre les deux modèles se situe au niveau du processeur. Le Redmi Note 11 Pro 5G embarque un processeur Snapdragon 695 alors que le Redmi Note 11 Pro propose un processeur MediaTek Helio G96.

Connectivité assez complète.

Les deux modèles héritent du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.1 et du NFC. En revanche, seul le modèle Redmi Note 11 Pro 5G a droit à la 5G. À noter que vu la faible différence de prix entre les deux modèles, on aurait tort de ne pas prendre le modèle 5G.

Pour ce qui est de la caméra arrière, le Redmi Note 11 Pro 5G propose un triple capteur 108MP + 8MP + 2MP alors que le Redmi Note 11 Pro propose un quadruple capteur 108MP + 8MP + 2MP + 2MP.

Pour ce qui est de la mémoire, les deux modèles sont disponibles en version 4 Go /6 Go /8 Go de mémoire vive pour 64 ou 128 Go de stockage. À noter qu’il sera possible d’étendre le stockage via un lecteur de carte microSD.