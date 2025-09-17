Free mVPN : le premier VPN mobile intégré et gratuit pour les abonnés 4G/5G

La cybersécurité n’est plus un luxe, et Free l’a bien compris. L’opérateur bouscule une nouvelle fois le marché en lançant Free mVPN, le premier VPN intégré à un réseau mobile, inclus sans surcoût dans ses forfaits 4G/5G. Une initiative à la fois audacieuse et pragmatique dans un monde où la protection des données est devenue essentielle.

Depuis ses débuts, Free cultive un positionnement de trublion sur le marché des télécoms français. Après avoir démocratisé la 4G, puis la 5G illimitée, la marque étoffe aujourd’hui son catalogue avec Free mVPN, une solution de sécurité numérique innovante, simple d’usage et surtout, totalement gratuite pour ses abonnés.

Un VPN grand public intégré au réseau mobile

Avec Free mVPN, la gamme du constructeur s’agrandit d’un outil de cybersécurité inédit : un VPN directement greffé au cœur du réseau mobile de Free.

Ce positionnement technique unique au monde permet à l’opérateur de proposer un chiffrement de bout en bout, sans nécessiter de logiciel tiers, ni d’intervention de la part de l’utilisateur. Tout est géré depuis le réseau, garantissant simplicité et efficacité.

Protection des données et navigation sécurisée

En intégrant un VPN à son réseau mobile, Free offre à ses abonnés une confidentialité renforcée lors de leur navigation. Plus encore, le service inclut un filtrage automatique des contenus malveillants. Un lien douteux dans un SMS ou un e-mail ? Free mVPN bloque l’accès en amont. Ce VPN, déjà opérationnel via des serveurs en Italie et aux Pays-Bas, proposera bientôt le choix du pays de sortie, offrant plus de flexibilité.

Un usage sans restriction, fidèle à l’ADN de Free

Comme souvent, Free mise sur la générosité sans compromis. Aucun quota de données, aucune limitation : Free mVPN est utilisable sans restriction, que ce soit depuis le smartphone ou via un partage de connexion avec d’autres appareils. C’est une approche fidèle à l’ADN de l’opérateur, qui préfère enrichir ses offres existantes plutôt que lancer de nouvelles options payantes.

Une activation en un clic, sans application tierce

La force de Free mVPN, c’est aussi sa simplicité d’activation. Une fois dans l’Espace Abonné ou l’application Free, l’utilisateur peut enclencher la fonction VPN en un seul clic. L’activation est valable pour une durée de 12 heures, renouvelable sans frais. Aucun téléchargement, aucune configuration complexe : Free mVPN s’adresse autant aux technophiles qu’aux novices.

Un nouveau jalon dans l’innovation télécom française

Avec ce lancement, Free confirme son statut de pionnier. Être le premier opérateur mobile au monde à proposer un VPN intégré et gratuit, c’est marquer un tournant stratégique dans la démocratisation des outils de cybersécurité. L’initiative, annoncée par Xavier Niel lui-même, s’inscrit dans une volonté claire : restituer du pouvoir d’achat aux Français tout en les outillant face aux nouveaux défis numériques.

Récapitulatif technique

Nom du service : Free mVPN

Technologie : VPN intégré au cœur du réseau mobile

Chiffrement : de bout en bout

Serveurs de sortie : Italie, Pays-Bas (pays de sortie personnalisable bientôt disponible)

Activation : en 1 clic depuis l’Espace Abonné ou l’application Free

Durée de la session : 12 heures

Prix : inclus sans surcoût dans le Forfait Free 5G et la Série Free

Compatibilité : iOS, Android

Protection : filtrage des contenus malveillants, navigation confidentielle

Accessibilité : disponible aussi en partage de connexion

Limitations : aucune restriction de données

