Bon plan du dimanche : iPhone 15 6,1″ : le bon plan 128 Go à 719 € qui redéfinit le rapport qualité‑prix

L’annonce tombe : l’iPhone 15 version 128 Go, 6,1 pouces, compatibilité 5G Double SIM, est proposé à 719 € chez Fnac. Un tarif nettement plus bas que beaucoup d’offres classiques, qui attire immédiatement l’attention des amateurs de la pomme, qu’ils soient utilisateurs avisés ou à la recherche de leur prochain smartphone.

Apple étoffe son catalogue avec ce modèle au juste équilibre des fonctionnalités. L’iPhone 15, lancé en 2023, combine un écran OLED Super Retina XDR de 6,1″, un processeur A16 Bionic, la connectivité 5G, et un système Double SIM (nano‑SIM + eSIM selon les marchés) pour plus de souplesse. Avec 128 Go de stockage dans cette version, il s’adresse à ceux qui veulent puissance et capacité sans aller dans les gammes Pro ou Ultra‑haut de gamme.

Écran et design repensés

L’écran Super Retina XDR OLED de 6,1″ offre une belle qualité d’affichage : contrastes marqués, luminosité adaptée, et lisibilité même en extérieur. Le design reste dans la lignée des générations récentes : bordures fines, finitions soignées, coque arrière en matériaux robustes. Le tout dans un poids raisonnable qui favorise le confort d’usage.

Performance et autonomie

Grâce au processeur A16 Bionic, l’iPhone 15 assure des performances solides, que ce soit pour les usages exigeants comme les jeux ou le montage vidéo, ou pour la navigation fluide. Lié à une bonne optimisation logicielle par iOS, cela permet aussi de conserver des performances stables dans le temps. L’autonomie, bien qu’elle ne soit pas record, reste compétitive pour une journée d’usage intensif (réseaux sociaux, streaming, navigation).

Connectivité double SIM et 5G

Le modèle proposé est en Double SIM : une configuration utile pour les voyageurs, ceux qui veulent séparer pro/perso ou profiter de forfaits locaux. Le support 5G permet des débits plus élevés, surtout dans les zones couvertes et avec un opérateur compatible, et se révèle utile pour les usages à forte consommation de données.

Prix : une occasion à saisir

À 719 €, ce tarif se situe bien en dessous du prix habituel de lancement pour ce modèle. C’est un bon plan pour qui veut un iPhone neuf avec toutes les garanties, sans passer par le marché de l’occasion ou des reconditionnés. Chez Fnac, cela inclut souvent les garanties, le SAV, ce qui ajoute de la valeur à l’offre.

Ce qu’il faut vérifier avant achat

Vérifiez la disponibilité de la couleur (ici noir) et du stock en ligne ou en magasin Fnac. Pensez aussi aux modalités de livraison ou de retrait, aux éventuels frais, et à la compatibilité réseau selon votre opérateur. Certaines promotions ponctuelles peuvent également s’ajouter (accessoires offerts, remise immédiate, reprise d’un ancien téléphone).

Récapitulatif technique