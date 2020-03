Apple dévoile des fonctionnalités intéressantes sur son iPhone !

Apple, on le sait, a une arme redoutable pour vendre son iPhone. Cette arme, c’est son service marketing. La marque le prouve une fois de plus avec une présentation dans ses Apple store, mais aussi en ligne.

Comment séduire un client à acheter votre smartphone. Sur ce point Apple ne manque jamais d’imagination. Il faut dire que la marque doit mettre le paquet. En effet, la concurrence est de plus en plus dure et l’américain se fait prendre des parts de marché à la fois par ses concurrents directs Huawei et Samsung, mais aussi par les plus petits qui deviennent de plus en plus gourmands.

Découvrez les fonctionnalités de l’iPhone.

Cette fois, Apple joue la carte des « tips & trics » ou si vous préférez en français « Trucs et astuces ». Effectivement, pour séduire les consommateurs, Apple a eu l’idée de proposer sur un immense mur dans ses magasins, tous des iPhone qui présente chacun une particularité ou une fonction qu’Apple juge intéressante ou utile. Bref, un moyen visuel de séduire un consommateur et lui montrer « en vrai » ce qu’un iPhone est capable de faire.

Alors oui il faudra se rendre dans un Apple Store pour profiter de cette découverte ! Et bien en fait non, il est également possible de découvrir ces fonctionnalités depuis son site internet. De fait, la marque a eu l’idée de développer et publier une page internet sur laquelle toutes les fonctionnalités présentées sur son « mur d’iPhone » sont présentes. Cette page, c’est la page « Features ».

Détail intéressant de cette présentation, les différentes astuces ou fonctionnalités ne sont pas seulement limitées au dernier haut de gamme de la marque. D’ailleurs, pour ce qui est de la page sur son site internet, on retrouve en bas les différents iPhone à savoir l’ iPhone 11 Pro, mais aussi l’ iPhone 11, l’ iPhone Xr ou encore l’ iPhone 8.

Avec forcément, la possibilité de l’acheter directement en ligne.