Google Pixel 4a, de nouvelles photos voilées diffusées sur la toile.

Vous attendez avec impatience le tout nouveau smartphone de Google fait maison le Gogle Pixel 4a. Alors, cet article va vous plaire. En effet, des nouvelles photos du smartphone sont apparues sur la toile.

Pixel, un mot dans l’univers du smartphone qui ne passe pas inaperçu. Et pour cause, voilà 5 ans qu’il s’agit du nom qu’a choisi Google pour la commercialisation de son smartphone maison. Un smartphone qui est généralement précurseur d’arrivée d’une nouvelle version d’Android.

Logique nous direz-vous vu que c’est la même entreprise. C’est vrai, et c’est su ce point que joue Google pour proposer un smartphone avec un OS brut sans surcouche.

Pixel 4a, mais qu’est-ce qu’il a de différent ?

Il y a un moment déjà que le Google Pixel 4 a vu le jour. Son prix commence même déjà à baisser. Désormais, le smartphone passe sous la barre des 700€. Mais voici que le Pixel 4a fait son apparition sur la toile.

Quelques photos prises par-ci par-là et des spécifications qui se dévoilent. Alors oui, selon les infos, ce nouveau venu proposera des caractéristiques supérieures au Pixel 3a. Et en dessous du grand frère Pixel 4.

Ainsi, le téléphone devrait être propulsé par un processeur Snapdragon 730 qui devrait être accompagné de 4 Go de mémoire. Pour ce qui est du stockage, le téléphone devrait embarquer 64 Go.

Le plus intéressant c’est cependant ce qu’on peut découvrir sur les photos. Ainsi on constate que pour la première fois sur la gamme, le capteur photo pour selfie ne se trouve pas sous forme d’encoche ou de goutte d’eau, mais bien dans le coin supérieur gauche. Un écran, qui comme le montrent les photos, couvre une grande surface et vient très proche des bords du smartphone. On pourrait donc se trouver avec un écran qui couvre 92% de la surface du smartphone.

Autre bonne nouvelle pour ceux qui écoutent de la musique cette fois ! En effet, le retour du port Jack 3.5mm. Une aubaine pour tous ceux qui ne sont pas des adeptes des casques sans fil.

À l’arrière du smartphone, on trouve un carré noir qui reprend les différents capteurs photo de l’appareil.

Alors, le téléphone pourrait bien être dévoilé en mai prochain lors d’un évènement que devrait organiser Google. Cependant, pour ce qui est de son prix aucune information pour le moment. Cependant quand on sait que le Google Pixel 4 est proposé à presque 700€ et le Pixel 3a à 350€, on peut supposer que le Pixel 4a devrait être proposé dans une fourchette entre 400€ -500€.