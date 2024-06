Android 15 BETA débarque chez Honor !

L’arrivée de la version d’Android 15 BETA pour les appareils HONOR marque un tournant significatif dans l’évolution des smartphones de la marque. Les développeurs peuvent désormais accéder à cette mise à jour pour optimiser et tester leurs applications sur les HONOR Magic6 Pro et HONOR Magic V2.

HONOR, marque bien connue de notre équipe et de vous lecteurs continue d’étoffer son catalogue avec des appareils de plus en plus performants. En lançant la version BETA d’Android 15, HONOR entend démontrer son engagement envers la communauté des développeurs et ses utilisateurs.

Les Avancées Technologiques d’Android 15 BETA

La version Android 15 BETA apporte de nombreuses améliorations, notamment en matière de sécurité et de performance. Et l’arrivée d’une nouvelle version su sytème d’exploitation de Google pour smartphone a de souvent de quoi séduire.

Et si généralement les premiers à pouvoir tester les évolutions sont les clients de Google avec leur Pixel Phone, cette fois les clients d’Honor vont eux aussi pouvoir se faire plaisir.

De fait, les HONOR Magic6 Pro et HONOR Magic V2 vont bénéficier des avancées la version BETA d’Android 15, permettant aux développeurs d’exploiter au mieux les nouvelles fonctionnalités.

Voici quelques-unes des améliorations notables :

Sécurité et confidentialité renforcées : Android 15 introduit un bac à sable SDK et un Indicateur de Confidentialité amélioré. Ces outils offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles.

: Android 15 introduit un et un amélioré. Ces outils offrent aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. Gestion optimisée des ressources : Grâce à l’ ADPF (Android Dynamic Performance Framework), les applications énergivores comme les jeux sont mieux gérées, ce qui améliore l’efficacité énergétique des appareils.

: Grâce à l’ (Android Dynamic Performance Framework), les applications énergivores comme les jeux sont mieux gérées, ce qui améliore l’efficacité énergétique des appareils. Fonctionnalités personnalisées : Les développeurs peuvent désormais utiliser les API Android pour des scénarios personnalisés, comme le contrôle de l’intensité du flash des caméras intégrées aux applications.

