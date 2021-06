Test : Oblio LH59 de Lexon : le chargeur qui stérilise votre smartphone.

Pour le test du jour, nous allons vous présenter le chargeur sans fil Oblio LH59 de la marque Lexon : OBLIO LH59 est un chargeur sans fil à induction un peu spécial. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment car vous lirez cela dans la suite de ce test.

Préambule.

LEXON, vous connaissez la marque ? Je suppose que non. C’est une entreprise française de plus de 30 d’existence dont l’activité est centralisée dans le cadeau d’affaires avec des objets design. Vous pouvez déjà le constater avec la première photo du produit présenté ci-dessus. Le crédo de Lexon est de présenter des objets simples d’utilisation alliés à un plaisir esthétique au quotidien.

Présentation – Description.

L’objet que nous présentons aujourd’hui est une sorte de vase très design dont la fonction première est de charger par induction votre téléphone, si ce dernier possède la technologie QI. Mais ce n’est pas tout, ce chargeur ne fait pas que ça. Allez, encore un peu de patience.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Chargement sans fil :

Boitier : ABS et polycarbonate

Poids brut : 775g

Dimension : 7 * 17.5 * 13.6

Dimension maximale du téléphone : 6,5 pouces max

Charge : 5W, 7.5W, 10W

Distance de charge max : 3 à 6 mm

DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.8A, 15V/1.5A

Entrée : adaptateur DC 9V, / 2A ou QC 3.0

AC Port d’entrée : USB C

Température de fonctionnement : -10°C / 50°C

Stérilisateur UV :

Puissance de sortie UV : 4mW

Durée de stérilisation UV : 20 minutes

Efficacité de stérilisation UV : > 99%

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Station de charge

Câble USB-C

Notice

Guide rapide

Description de l’objet :

Comme décrit ci-dessus, ce chargeur ressemble à un beau vase, très design dont la matière donne un aspect très chic. Cette matière ne garde pas les traces de doigts et si d’aventure il y avait des traces d’eau ou autre, un coup de chiffon et hop, il n’y a plus rien.

Concernant l’Oblio en lui-même, il y a :

La surface de chargement sans fil

L’indicateur led de recharge sans fil

L’indicateur led du stérilisateur UV

Le bouton On/Off UV

Le port de recharge USB C