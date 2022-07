OPPO A77, le nouveau milieu de gamme de la marque.

Avec son OPPO A77, la société chinoise qui prend de plus en plus de poids en occident avec des produits phares comme l’Oppo Find X5 Pro propose un nouveau smartphone de milieu de gamme pour un prix qui ne dépasse pas les 300€.

Oppo poursuit sa progression doucement, mais surement en occident. La marque est en effet de plus en plus présente en Europe et continue à séduire le grand public en proposant des smartphones haut de gamme, mais aussi des smartphones de milieu de gamme.

C’est en outre le cas pour ce dernier modèle que le constructeur chinois nous présente. Un smartphone qui tentera de séduire ceux en quête d’un bon smartphone, mais que ne veulent pas mettre des prix de fou.

OPPO A77, grosse batterie et charge rapide et de la 5G.

Avec ce nouveau modèle, la marque étoffe sa gamme « A » et propose un smartphone qui embarque une batterie de 5 000 mAh. Une batterie qui grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOC 33 W est entièrement chargée en à peine 68 minutes.

« C’est une avancée considérable dans la mesure où c’est jusqu’à deux fois plus rapide que la génération précédente ».

Souligne le constructeur.

En outre, Oppo a intégré la technologie Super Power Saving Mode qui une fois activée, permet à l’utilisateur d’étendre au maximum l’autonomie du smartphone. La nuit, la fonction Super Night-time Standby de l’OPPO vous assure de ne pas consommer plus de 2 % en 8 heures. Par ailleurs, Oppo tenait à intégrer la technologie 5G pour ce nouveau venu malgré son prix.

Et pour le reste, de quoi se compose ce smartphone ?

Alors, pour le reste des caractéristiques, sachez que l’OPPO A77 est équipé d’un processeur huit cœurs Dimensity 810 de MediaTek Cortex-A55 2,0 GHz et deux Cortex-A76 2,4 GHz. Le processeur est accompagné d’une puce graphique Mali-G57 MC2. L’écran est un écran 6.56 pouces IPS LCD, offrant un taux de rafraîchissement de 90Hz. La mémoire embarquée est de 4Go ou 6Go pour une capacité de stockage de 64Go ou 128Go. À noter qu’un lecteur de carte microSD est présent pour accueillir encore un peu plus de mémoire.

Pour ce qui est des technologies sans fil, ce nouveau venu embarque du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, du Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD et du NFC.

Prix et Disponibilité.

L’OPPO A77 5G est disponible depuis le 1er juillet dans les principaux points de vente, dans les coloris Midnight Black et Ocean Blue. Le prix de vente conseillé est de 259 € pour la version 4 Go/64 Go et 309 € pour la version 6 Go/128 Go.