My Moony, une Ceinture connectée anti-douleurs et chauffante.

Avec My Moony, Asma fondatrice de l’entreprise et créatrice de cette ceinture antidouleurs et chauffante entend proposer une nouvelle solution de santé naturelle pour soulager les douleurs du ventre et du dos et notamment celle liée aux règles douloureuses, douleurs chroniques et douleurs menstruelles.

Nous sommes de plus en plus assujettis à des douleurs physiques au niveau des lombaires, du dos et pour les femmes au niveau du ventre. Des douleurs qui pour Asma sont parfois liées à l’endométriose. Avec cette ceinture, la jeune entreprise française souhaite apporter une solution « naturelle » à ces maux.

My Moony, une Ceinture connectée antidouleurs et chauffante.

Effectivement, My Moony est une ceinture conçue pour apaiser et offrir du confort. Grâce à une technologie connectée, cette ceinture est non seulement chauffante, mais aussi efficace pour diminuer les douleurs ressenties.

La ceinture se démarque par sa capacité à se connecter via Bluetooth. L’utilisateur peut ainsi la contrôler et ajuster ses paramètres à partir de son smartphone. Elle utilise également une technologie chauffante qui, en plus de fournir une chaleur apaisante, contribue à réduire les douleurs. Il est à noter que cette ceinture est axée sur la santé et le bien-être des utilisateurs.

Et non pas comme on pourrait le supposer à une solution de type ceinture électrique visant à agir sur les muscles pour affiner votre taille.

Une forme spécialement étudiée pour se sentir bien.

En effet, la ceinture et son design ont été étudiés pour diffuser une chaleur douce et constante, d’intensité réglable pour cibler les zones d’inconfort. Ses principes actifs ont été étudiés au millimètre près, sous IRM, par des professionnels de santé pour cibler en profondeur les zones sources d’inconfort.

La marque n’est d’ailleurs pas peu fière de souligner que son dispositif a été breveté. L’ergonomie de la ceinture connectée My Moony a aussi été conçue pour être adaptée à toutes les Tailles de corps allant du 34 au 50.

Prix et Disponibilité.

Cette ceinture My Moony est commercialisée au prix de 193€.