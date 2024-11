Mise à jour intéressante chez Bosh : une évolution pour l’application Smart System

Bosh enrichit son catalogue en proposant une mise à jour intéressante de son application Smart System destinée aux vélos électriques intégrant le moteur Bosh Performance.

Bosh, marque bien connue dans le secteur des technologies électriques et des vélos à assistance électrique, continue de diversifier ses offres en optimisant ses produits pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs.

Nouveauté de l’application Smart System

La mise à jour de l’application Smart System de Bosh permet de transformer l’écran d’accueil en un véritable tableau de bord pour les cyclistes. Cette fonctionnalité est facilement accessible via un logo central situé en bas de l’application, donnant ainsi la possibilité aux utilisateurs de passer l’application en mode écran de contrôle.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent consulter d’un coup d’œil toutes les informations nécessaires concernant leur session de roulage : la distance parcourue, la durée de la session, la vitesse actuelle, la vitesse moyenne ainsi que l’autonomie restante de la batterie. La marque enrichit sa gamme en ajoutant des paramètres pratiques tels que le mode d’assistance choisi (éco, SMBT, turbo).

Amélioration de l’expérience utilisateur

Bosh étoffe son assortiment en offrant une meilleure expérience utilisateur grâce à une interface plus intuitive. L’application peut également s’afficher en mode paysage ou portrait, selon la préférence du cycliste, élargissant ainsi les possibilités d’utilisation.

Un système plus accessible

Avec cette mise à jour, Bosh élargit son offre de produits et rend son système plus accessible et facile d’utilisation. Les cyclistes peuvent dorénavant se concentrer davantage sur leur expérience de conduite plutôt que de naviguer parmi plusieurs menus de l’application.

Date de sortie et disponibilité

La mise à jour de l’application Smart System est déjà disponible pour les utilisateurs des vélos équipés du moteur Bosh Performance. Les utilisateurs peuvent dès à présent profiter de ces améliorations directement depuis leur smartphone.

Récapitulatif technique

Mode de contrôle écran unique, permettant de visualiser l’ensemble des informations nécessaires en un seul endroit.

Affichage de la distance parcourue, de la durée de la session, de la vitesse actuelle, et de la vitesse moyenne, facilitant le suivi des performances.

Autonomie restante de la batterie indiquée en temps réel, permettant de mieux planifier ses trajets.

Affichage du mode d’assistance utilisé (éco, SMBT, turbo), pour ajuster facilement la puissance selon les besoins du cycliste.

Mode paysage ou portrait disponible, offrant une flexibilité d’utilisation en fonction de la préférence de l’utilisateur.

Mise en avant des statistiques en temps réel, offrant une vue complète et instantanée des données de roulage.

Design de l’interface optimisé pour une navigation simplifiée et un accès rapide aux fonctionnalités principales.

