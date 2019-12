Le nouveau FRITZ! Mesh Set d’AVM arrive sous le sapin.

AVM vous connaissez ? Mais oui bien sûr ! Surtout si vous suivez nos news depuis longtemps. La marque nous propose l’arrivée d’un nouveau produit qu’elle baptise « FRITZ! Mesh Set ». De quoi fournir toute la maison en internet sans fil.

Les fêtes approchent et certains seraient donc tentés de s’offrir une solution réseau fiable à la maison pour remplacer le signal Wi-Fi (souvent pourri) de leur box. C’est en tout cas cette idée qu’a germé dans l’équipe marketing de la boite pour proposer son « FRITZ! Mesh Set ».

« FRITZ! Mesh Set », mais il se compose de quoi ?

Quoi de mieux selon la marque AVM de proposer directement tous les éléments nécessaires pour la mise en place d’un réseau Wi-Fi domestique fiable et de qualité. Ainsi, la marque propose un pack qui rassemble plusieurs de ses produits derniers cri.

De fait, le « FRITZ! Mesh Set » se compose d’une FRITZ!Box 7530 et d’un FRITZ!Repeater 1200. Pour rappel, la FRITZ!Box 7530, n’est autre qu’un routeur équipé de Wi-Fi Mesh capable de remplacer ou en tout cas de prendre le relai de votre Box pour ce qui est de déployer internet dans la maison.

Concernant la FRITZ!Box 7530, il s’agit d’un modem/routeur Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n/ac qui est de surcroit double bande. Le constructeur annonce une bande passante cumulée de 1266Mbps. Enfin, détail intéressant, il est doté d’un port USB.

Pour ce qui est du FRITZ!Repeater 1200, il possède les mêmes caractéristiques que le routeur en matière de normes Wi-Fi et de débit. Détail intéressant, il est équipé d’un bouton PS qui permettra une sécurisation sur le réseau en toute facilité.

Les deux appareils étant tous deux compatibles Mesh, il sera possible de les associer ensemble et de venir associer d’autres appareils pour ne former qu’un et un seul réseau Wi-Fi.

Le pack « FRITZ! Mesh Set » est dès à présent disponible au prix indicatif de 199 €.