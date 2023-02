FRITZ!OS 7.50, AVM poursuit sa mise à jour des FRITZ!Box.

Avec cette nouvelle mise à jour FRITZ!OS 7.50, le constructeur allemand annonce une mise à jour conséquente pour tous ses routeurs Wi-Fi grand public bien connus qui ont pour nom : FRITZ!Box. Avec notamment des nouvelles fonctionnalités disponibles sur son application pour smartphone.

Le constructeur allemand AVM a su asseoir sa popularité non seulement en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays avec ses modems-routeurs Wi-Fi FRITZ!Box. En effet, la marque a très vite su proposer une alternative plus sérieuse que les box des opérateurs. Il y a d’ailleurs plus de 10 ans que nous testons certains produits de la marque que ce soit sa FRITZ!Box ou ses Fritz!WLAN Repeater.

FRITZ!OS 7.50, pour plus d’interactivité avec MyFRITZ!App.

L’application MyFRITZ!App profite ainsi de cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation des routeurs Wi-Fi du constructeur allemand AVM pour proposer plusieurs fonctions intéressantes pour l’utilisateur.

Ainsi, AVM souligne que désormais, il est possible d’avoir une vue globale sur tout le réseau et tous les équipements FRITZ! et tous les appareils du réseau domestique. Pour une meilleure gestion, il est également possible au sein de l’application de renommer les différents produits par des noms propres à leur usage. Par ex. routeur Wi-Fi, Wi-Fi salle de bain, répéteur garage…

Enfin, il est possible de définir des scénarios Smart Home depuis la FRITZ!App Smart Home. Autre fonction, il est désormais possible d’avoir un aperçu complet du réseau Mesh actif et d’afficher les différents FRITZ!Repeater actifs.

« La version iOS, quant à elle, aide les particuliers à configurer l’accès mobile à l’interface utilisateur de la FRITZ!Box. L’application dispose d’un assistant pour l’entièreté du processus. Les particuliers peuvent ainsi contrôler leur réseau domestique à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, qu’ils soient à la maison ou en déplacement. » Nous fait savoir la marque.

Ce sont au total pas moins de 150 nouvelles fonctionnalités et améliorations qu’apporte cette nouvelle mise à jour.

Bien sûr, la mie à jour du système d’exploitation se fera directement sur les appareils comme la FRITZ!Box ou les FRITZ!Repeater. Le constructeur souligne aussi qu’il sera utile de s’assurer de télécharger la dernière version de l’application MyFRITZ!App. Le déploiement du système d’exploitation FRITZ!OS 7.50 est prévu pour tous les produits de la marque. Si toutefois, il n’est pas possible de mettre à jour, il faudra attendre quelques semaines pour que la mise à jour soit disponible pour votre FRITZ!Box.

Prix et Disponibilité.

MyFRITZ!App est disponible gratuitement pour Android et iOS ainsi que cette nouvelle version FRITZ!OS 7.50.