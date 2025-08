FRITZ!OS 8.20 : AVM propulse ses routeurs vers plus de performances et d’intelligence réseau

L’écosystème des routeurs domestiques évolue avec l’arrivée de FRITZ!OS 8.20, la nouvelle version du système d’exploitation des appareils AVM. Un firmware repensé pour rendre les foyers connectés plus rapides, plus intelligents, et plus sûrs.

La marque allemande AVM, reconnue pour ses routeurs FRITZ!Box, continue d’enrichir son catalogue avec des mises à jour logicielles puissantes. Avec FRITZ!OS 8.20, l’éditeur berlinois modernise sa gamme en y intégrant des fonctions avancées adaptées aux exigences du smart home et de la fibre optique.

FRITZ!OS 8.20 : des performances Wi-Fi décuplées

Le nouveau système d’exploitation optimise considérablement la gestion du Wi-Fi, en particulier pour les modèles tribandes comme le FRITZ!Box 5690 Pro. Grâce à l’implémentation du standard Wi-Fi 6E, FRITZ!OS 8.20 gère mieux la bande 6 GHz, réduisant les interférences et augmentant les débits dans les environnements denses. La distribution dynamique de la charge entre les bandes, combinée à une meilleure coordination du maillage Mesh, garantit une couverture fluide dans toute la maison.

A relire : Test : Prises Domotique AVM Dect 200 et 210 Avec les AVM Dect 200 et AVM Dect 210, AVM, célèbre constructeur de routeurs, a aussi d’autres cordes à son arc et notamment des appareils pour la domotique. Nous allons aujourd’hui nous…

Une meilleure prise en charge du réseau fibre et DSL

Avec la démocratisation des offres fibre et les réseaux multi-gigabit, AVM anticipe les besoins. FRITZ!OS 8.20 améliore la compatibilité avec les connexions FTTH et DSL, particulièrement sur les modèles hybrides comme les FRITZ!Box 7690. Les ajustements de stabilité pour les lignes DSL et la gestion intelligente des flux permettent une navigation plus stable, même en cas de forte sollicitation.

FRITZ!OS 8.20, Une gestion de la maison connectée renforcée

La gamme du constructeur s’agrandit du côté domotique avec une meilleure intégration des objets connectés DECT ULE. FRITZ!OS 8.20 centralise les commandes de volets, lampes et thermostats à travers une interface revue. Le firmware prend aussi en charge Matter et Thread, les deux nouveaux standards de communication pour objets connectés, consolidant le rôle de la FRITZ!Box en tant que hub domotique.

Plus de sécurité et de contrôle parental

La sécurité est renforcée avec cette version. FRITZ!OS 8.20 introduit des mises à jour automatiques plus fréquentes, un pare-feu amélioré et un filtrage DNS sécurisé. Le contrôle parental a été revu, offrant des réglages plus fins selon les profils utilisateurs. Il devient possible de limiter certains services (jeux, streaming) ou de programmer des temps de connexion très précisément, le tout depuis l’application FRITZ!App.

Une interface utilisateur plus claire et plus réactive

L’interface Web de gestion a été repensée pour plus de fluidité. Plus rapide à charger, elle offre une meilleure visualisation du réseau, une section diagnostic avancée, et des alertes dynamiques en cas de défaillance. Les utilisateurs peuvent ainsi surveiller en temps réel la qualité du Wi-Fi, l’état de la fibre ou encore la consommation énergétique des équipements connectés.

Récapitulatif technique

Nom du firmware : FRITZ!OS 8.20

Modèles compatibles : FRITZ!Box 5690 Pro, 7690, 5590 Fiber, 4060, etc.

Wi-Fi : gestion optimisée du Wi-Fi 6E (bande 6 GHz), meilleur maillage Mesh

Réseau : prise en charge étendue FTTH, DSL, gestion multi-gigabit

Smart Home : intégration DECT ULE, support de Matter et Thread

Sécurité : mises à jour automatiques, filtrage DNS, nouveau pare-feu

Contrôle parental : profils personnalisés, limites par service, temps d’accès

Interface : interface web améliorée, application FRITZ!App mise à jour

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.