Power Origin Air 10000, AIDEAZ propose une batterie externe QI de 10000mAh.

Dans la rubrique accessoire pour smartphone, la batterie portable est un des accessoires que l’on aime avoir. Et bien pour le coup, bonne nouvelle, l’entreprise AIDEAZ qui propose des accessoires pour smartphone propose une batterie externe qui associe QI et 10000mAh : Power Origin Air 10000.

Avec l’arrivée et l’usage du smartphone, un accessoire a très vite vu le jour auprès des utilisateurs. Cet accessoire c’est la batterie externe portable ou plus communément appelée « PowerBank ». En effet, avec l’autonomie des smartphones, même si ces dernières années, les smartphones deviennent de plus en plus autonomes, ils sont encore parfois trop vite à plat.

Power Origin Air 10000, 10000mAh qui tiennent dans la main.

Alors, la société AIDEAZ propose une batterie externe capable de fournir jusqu’à deux charges pleines pour votre smartphone. En effet, cette batterie possède une capacité de stockage de 10000 mAh. Comme en général, un smartphone possède une batterie de ±4500 mAh, cela vous permettra de recharger jusqu’à deux fois votre smartphone.

Une charge qui pourra se faire soit via un câble USB-C soit via un MicroUSB soit via USB. Détail intéressant, la batterie peut charger deux smartphones simultanément.

Qi pour plus de simplicité de chargement !

De fait, comme si sa taille, sa capacité et sa double charge ne suffisaient pas, la Power Origin Air 10000 est également munie de la technologie de charge sans fil à induction QI. La marque annonce par ailleurs une puissance de charge de 18W. De quoi supporter tous les derniers smartphones sortis dotés de Qi.

Combiné aux deux autres charges par câble, la batterie est donc ainsi en mesure de recharger trois appareils simultanément.

Enfin détail intéressant, la batterie est munie d’un petit afficheur qui affiche le pourcentage de charge, la capacité restante de la batterie…