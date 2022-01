JBL Pulse 5, la nouvelle enceinte portable Bluetooth de JBL.

Avec la JBL Pulse 5, le spécialiste étoffe sa gamme d’enceinte audio portable. Une enceinte audio qui est équipée de lumière qui génère une ambiance.

JBL n’en est pas à ses débuts en matière de solution audio. En effet la marque fait figure de pointure en matière de produits audio et qui plus est de qualité. La marque a connue entre autres pour ses enceintes avec des basses « bien pêchues ».

Un secteur des enceintes portables ou la marque excelle depuis quelques années avec plusieurs gammes d’enceintes portables de tout type.

Ainsi, on pensera bien évidemment à cette gamme Pulse qui a proposé les JBL Pulse 2, JBL Pulse 3 et JBL Pulse 4. Mais aussi d’autres gammes avec des enceintes plus petites comme les JBL GO, JBL GO 2 qui sont proposé vraiment à un prix plus qu’abordable.

Enfin, dans la catégorie des « poids lourds » on pense notamment à la gamme JBL Charge, JBL BoomBox ou encore la JBL Xtreme 2. Ces dernières étant davantage des enceintes type « BOOMBOX » qui seront davantage utilisée pour des soirées un peu plus grande dans un jardin, au bord d’une piscine avec une bonne vingtaine de personnes.

JBL Pulse 5, le renouveau ou une simple évolution ?

Cette nouvelle édition comme tout produit du genre apporte son lot de nouveauté tout en se basant sur les acquis. Ainsi, pour la JBL Pulse 5, le constructeur annonce l’arrivée de nouvelles fonctionnalités comme la présence du son JBL Original Pro pour un son diffus dans toutes les directions.

En outre il est possible d’utiliser la fonction JBL PartyBoost qui permet d’associer deux enceintes JBL Pulse 5 entre elles pour un rendu stéréo. Afin de pouvoir transporter l’enceinte n’importe où, celle-ci a reçu la certification IP67 la rend étanche à l’eau et à la poussière.

Comme pour toute la gamme de la marque, l’enceinte peut être contrôlée via l’application portable JBL prévue. De plus, elle se synchronise avec votre smartphone via une connexion sans fil Bluetooth 5.3.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de cette JBL Pulse 5, la marque annonce pas moins de 12 heures en mode continu. Et ce par pleine charge. À noter que pour recharger l’enceinte, JBL a équipé son enceinte portable d’un port USB-C.

Nous n’avons pas eu les informations concernant le temps de charge, mais dans la mesure ou l’enceinte JBL Pulse 5 est équipée d’un port USB-C, on peut estimer très certainement une charge rapide qui devrait couvrir une charge pleine en environ 2 heures.

Bref, pas de quoi devoir attendre énormément afin de pouvoir utiliser son enceinte. A noter que 12 heures de musique en continu, cela représente quand un demi jour.

Enfin, comme pour mettre de l’ambiance, l’enceinte est équipée d’un système de LED à 360° qui permettront de générer une ambiance lumineuse festive. La lumière peut être réglée par l’application où il est également possible de choisir un mode qui fera « jouer » les LEDs selon le style musical qui sera diffusé.

A noter que l’application JBL Portable recense toutes les enceintes que propose le constructeur dans son catalogue. L’application est disponible aussi bien pour les utilisateurs d’iPhone que pour ceux qui sont équipés d’un smartphone Android.

Prix et Disponibilité.

JBL annonce son enceinte au tarif de 249 €. Ce qui rentre dans la gamme de prix des versions antérieures. L’enceinte devrait être disponible à l’achat courant de l’été 2022. Il vous faudra donc attendre quelques mois avant de vous l’offrir. D’autant qu’actuellement seule la JBL Pulse 4 est disponible sur son site.