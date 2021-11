Le marché des PC portables toujours en croissance.

Le marché des PC portables vient de passer un nouveau trimestre et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce marché se porte bien. De fait, selon les études faites par les analystes de Strategy Analytics, les ventes ont encore augmenté.

Les PC portables alias les notebook ou laptop semblent avoir du succès auprès du grand public. En effet, selon les derniers chiffres de vente pour ce troisième trimestre, le segment continue à voir ses courbes de vente à la hausse.

Les PC portables ont la cote.

Le marché des PC portables semble profiter de la vague covid et du mode du télétravail. Effectivement, alors que le segment stagnait quelque peu, avec l’arrivée du Covid de nombreux particuliers, mais aussi des entreprises ont dû se réorganiser avec le travail à la maison.

Et quoi de mieux qu’un PC portable pour travailler à la maison. Alors oui bien sûr dans le monde de l’IT ou des start-ups, avoir un ordinateur portable (voir avec un second écran) ça semble totalement naturel. Pourtant ce n’était pas le cas dans certaines entreprises. Des entreprises qui ont dû s’adapter.

Il en a été de même pour les étudiants qui se sont retrouvé à devoir suivre des cours à distance depuis leur chambre, la table du salon des parents…et sur ce point, les parents ont très vite pris le pli d’acheter un PC portable plutôt que de prêter le leur.

Progression de 8% sur ce dernier trimestre.

Alors, les consommateurs ont acquis un ordinateur portable. À tel point que selon les chiffres des différents canaux de vente sur les segments du marché des PC portables, les ventes ont progressé de pas moins 8% en « glissement annuel ».

Comprenez par là qu’il s’est vendu 8% d’ordinateur portable de plus cette année par rapport au volume de vente de l’année dernière.

Les produits haut de gamme ont pris de l’ampleur en raison de la demande commerciale, tandis que les dépenses de consommation ont également augmenté grâce à des remises plus élevées sur les produits haut de gamme comme le MacBook Air et les ordinateurs portables de jeu.

Nous confirme Strategy Analytics.

LA progression la plus forte a été faite par DELL qui a vu ses ventes augmenter de 50% par rapport à l’année passée. Asus, Apple et Lenovo ont pris respectivement 10%, 10% et 5%. Le petit perdant du top 5 c’est HP qui a vu ses ventes chuter de 5% par rapport à l’année précédente.

Pour ce qui est du classement des meilleurs vendeurs on retrouve en tète Lenovo suivi de près par HP et DELL avec des volumes de ventes allant de 15.3 millions à 12.2 millions. Apple et Asus sont largement en dessous avec 6.5 millions et 5.1 millions de PC portables vendus.