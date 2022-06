La Freebox Delta s’offre le Wi-Fi 6E.

Bonne nouvelle pour tous les clients Free, la Freebox Delta va bénéficier de l’intégration de la technologie Wi-Fi 6E, la norme la plus rapide actuellement en matière de Wi-Fi.

Free fait partie e ces opérateurs qui a su « réinventer » le monde de l’internet en France en cassant les prix des connexions Internet il y a plus d’une décennie. Depuis, l’opérateur Internet qui fait partie du groupe Iliad ne cesse de faire évoluer ses offres, mais aussi ses box.

Freebox Delta, du Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz et 6GHz.

Bonne nouvelle donc pour tous ceux qui ont besoin d’une connexion internet sans fil encore plus rapide. De fait, désormais la nouvelle version du Server Freebox Delta permet de bénéficier du meilleur de la connectivité en combinant la toute dernière génération de Wi-Fi. Une bonne chose de pouvoir exploiter pleinement la norme Wi-Fi 6E surtout pour les clients de l’opérateur qui bénéficient déjà de la fibre de bout en bout. Pour rappel, d’ailleurs, si vous êtes dans le cas, on vous conseille fortement d’utiliser la bande de fréquence des 5GHz pour profiter un maximum du débit de la fibre.

Free nous explique d’ailleurs également ce point :

« Grâce au travail d’intégration des équipes R&D de Free, le Wi-Fi 6E permet ainsi aux abonnés Fibre Freebox Delta équipés d’appareils compatibles d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en Wi-Fi 5 (débit partagé mesuré sur deux appareils connectés simultanément).

Avec ce nouveau Server, les abonnés Freebox Delta bénéficient d’une expérience utilisateur optimale, combinant le meilleur des Wi-Fi et la Fibre la plus rapide sur les débits en 2021*, et ce notamment grâce à la technologie 10G-EPON ».

Comment on fait pour en profiter ?

Alors, bonne nouvelle pour tous les nouveaux clients, ils recevront une Freebox Delta compatible Wi-Fi 6E d’entrée de jeux. Pour ceux qui sont déjà clients chez Free il faudra patienter jusqu’à cet été (bon il est plus très loin). Ils pourront se rendre dans le point de vente le plus proche avec leur box actuel et faire un échange pour une nouvelle.