Wav-E (EMS), l’électrostimulation sans fil vue par FitWave.

Après le développement de ses studios de sport FitWave en France, l’enseigne dévoile une innovation d’électrostimulation (EMS). Cette innovation c’est l’électrostimulation sans fil qu’elle baptise sous la marque Wav-E.

Dans un souci de bien vivre et de bonnes formes, les salles de sports n’ont jamais été aussi remplies par un public pour le moins hétéroclite. Alors les appareils dédiés au sport sont eux aussi de plus en plus performants.

Et c’est dans ce domaine que la société FitWave a décidé d’orienter ses recherches. Ainsi, dans un souci toujours plus accru en termes de sportivité la marque propose son système d’électrostimulation sans fil Wav-E.

L’électrostimulation sans fil Wav-E c’est quoi ?

L’électrostimulation a pour objectif de stimuler vos muscles de manière à rendre un exercice dit « standard » plus accru et efficace. Comme le souligne la marque, 15 minutes suffisent pour travailler l’ensemble du corps. Et ce grâce à un traitement unique du signal électrique.

« La complémentarité « FitWave + EMS » permet aux utilisateurs de travailler à la fois les muscles profonds et les muscles saillants au sein du même studio, le tout en étant accompagné à chaque séance par un coach personnel » souligne la marque.

La particularité de son électrostimulation sans fil Wav-E est qu’elle est totalement sans fil. Libérant ainsi le sportif de toute contrainte de câble. Par ailleurs, son système est doté de 22 électrodes. Et ce, pour travailler finement un plus grand nombre de groupes musculaires.

Ainsi, les dispositifs d’électrostimulation à placer sur le corps communiquent au travers d’une connexion sans fil à une station de contrôle et de pilotage. Console qui au passage est en mesure de gérer deux profils différents simultanément.

Par ailleurs, avec son système d’électrostimulation sans fil Wav-E, la marque franchit un nouveau palier en matière d’électrostimulation.

Grâce à cette nouvelle association d’appareils de sport haute technologie, la marque FitWave entend offrir à ses clients un parcours sportif unique sur le marché.