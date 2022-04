Test : Teufel Boomster, un air de nostalgie des 90’s

Pour le test du jour, nous allons nous pencher sur la gamme des enceintes Bluetooth de la marque Teufel et plus précisément sur le « Boomster ». Nous avions déjà eu l’occasion de vous présenter il y a quelques temps dans nos tests un article de la marque, le Motiv go. Voyons ensemble ce que le Boomster nous réserve !



Préambule.

Avant tout, un rappel de la marque Teufel qui développe et propose depuis plus de 40 ans des enceintes qui à leurs débuts étaient en kits à monter soi même. D’une envergure plutôt nationale à ses débuts et réservé au marché allemand, la marque ne cessera de se développer au fur et à mesure des années afin de s’étendre partout en Europe tout en proposant des articles de qualité avec une politique de garantie assez singulière mettant en avant la longue durée de vie de ses articles. Aujourd’hui, Teufel est présent physiquement dans plusieurs pays et de manière beaucoup plus large en ligne. La marque propose de nombreux produits allant du Home cinéma pour tous type d’audiophiles en passant par des casques intra et supra auriculaires mais également des barres de son et des enceintes.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : Largeur : 37cm poids : 3,75 kg hauteur : 18cm profondeur : 14,8cm

Connectique : Bluetooth 5.0 Entrée jack 3,5mm Compatible à IOS, Android et Microsoft

: Caractéristiques : Écran d’affichage Batterie Lithium 7500 mAh Autonomie de 18 h (dépendra de l’intensité) Puissance de 42w 2.1 3 canaux d’amplification Gamme de fréquence allant de 44 à 20000Hz Norme Ipx5

: Radio : Fm/Am Dab+

:

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Teufel Boomster

Télécommande

Notice

Câble d’alimentation