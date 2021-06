SYMFONISK, IKEA et Sonos vont dévoiler une nouvelle enceinte Wi-Fi.

IKEA annonce un nouveau partenariat avec le géant de l’audio multiroom Sonos. En effet, le géant suédois vient d’annoncer qu’il élargit sa gamme SYMFONISK et dévoilera le 15 juin, une nouvelle enceinte combinée.

Voilà plus d’un an maintenant que le fabricant de meubles suédois a décidé de s’embarquer dans la technologie pour la maison. Ainsi, après quelques solutions connectées, la marque a lancé sa gamme SYMFONISK. Une gamme qui propose une enceinte audio Wi-Fi qui fait tablette, et une lampe de chevet qui fait également enceinte connectée. Nous vous avions d’ailleurs présenté en décembre dernier cette lampe de chevet lors d’un test complet.

Cette fois, la marque annonce le retour d’un nouveau produit dans cette gamme SYMFONISK.

IKEA SYMFONISK troisième génération ?

Selon les premières informations non officielles que nous avons reçues, cette nouvelle enceinte devrait à nouveau surprendre le consommateur. Il est vrai que jusqu’ici la marque avait créé la surprise avec une enceinte murale qui faisait également tablette. Sans parler de cette lampe enceinte Wi-Fi que nous avons testée.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, IKEA a à nouveau choisi Sonos comme partenaire pour concevoir cette nouvelle enceinte audio Wi-Fi. Bon c’est sûr, dans le domaine Sonos est une pointure. On vous rappelle tout de même qu’ils ont été les précurseurs de l’audio multiroom Wi-Fi.

Pour ce nouveau modèle, il devrait s’agir d’une enceinte en forme de cadre d’un poids de 5 kg. LA taille de ce cadre serait d’environ 50cm x 30cm. Mais cela doit encore être confirmé. Cette enceinte sera dotée de Wi-Fi et serait compatible avec Spotify et AirPlay 2 d’Apple.

C’est en tout cas ce que nous dévoile IKEA. Autre point intéressant, l’enceinte serait également compatible avec les enceintes multiroom connectées de Sonos.

Prix et disponibilité.

Selon les rumeurs et sur base des prix des autres produits de la gamme SYMFONISK, il se pourrait que cette nouvelle enceinte soit vendue aux alentours des 200€. Elle devrait être disponible dans divers coloris (blanc et noir). Le lever de voile de l’enceinte se fera le 15 juin 2021 via about.ikea.com