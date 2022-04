Syng Triphonic Cell Alpha débarque en Europe.

L’enceinte Triphonic Cell Alpha du fabricant américain Syng débarquer en Europe et pourra séduire tous les mélomanes en quête de design et de rendu sonore haut de gamme.

Dans le monde de l’audio, il y a certains acteurs du marché ou des marques bien connues des mélomanes et moins du grand public. Le constructeur audio américain Syng, à l’origine de Triphonic audio qui jusqu’à présent ne vendait ses produits qu’aux US vient d’établir un partenariat avec Aqipa, distributeur autrichien de produits électroniques grand public pour vendre ses enceintes audio sans fil et connectées en Europe.

Triphonic Cell Alpha, des enceintes design du futur ?

La marque a déjà acquis ses lettres de noblesse sur son sol national avec ces enceintes Triphonic Cell Alpha l’année passée. Cette fois, elle les propose en Europe. Des enceintes ultra design qui sont en outre dotée trois microphones à formation de faisceau qui fournissent les données nécessaires au DSP (Digital Signal Processor) pour effectuer l’égalisation automatique de la pièce, la détection de la proximité et de la direction des murs, et le calcul de la géométrie multi cellules.

Cette enceinte est équipée de pas moins de huit haut-parleurs au travers d’un système à trois voies. À noter que le système est contrôlé par l’application Syng Space, actuellement disponible pour iOS uniquement. Mais que les possesseurs de smartphones Android se rassurent, une version leur sera bientôt disponible également.

De leur côté, les deux partenaires comptent bien séduire le public européen :

« Nous sommes très fiers d’annoncer ce nouveau partenariat avec Syng. Nous avons été impressionnés non seulement par la qualité et la capacité d’innovation du produit, mais surtout par le fait que nous avons rencontré une équipe de direction qui a une vision forte de l’avenir et la bonne attitude pour s’imposer sur le marché très concurrentiel de l’audio »,

explique Christian Trapl, CEO d’Aqipa.

Viggo Olsen, VP Business Development chez Aqipa et expert dans le domaine de l’audio, ajoute :

« Syng est probablement la nouvelle technologie la plus cool que j’ai vue dans le secteur audio au cours des cinq, voire dix dernières années. Je suis donc très heureux que nous puissions introduire cette marque fantastique en Europe ».

Attention tout de même aux yeux, le prix de ces enceintes Syng Triphonic Cell Alpha pique un peu tout de même. Mais bon certains diront que la perfection ou la qualité n’a pas de prix. La Syng Cell Alpha sera disponible en combinaison avec le Table Stand pour 2.399 euros et avec le Floor Stand pour 2.499 euros. Le début des ventes grand public est prévu pour la région DACH début mai.