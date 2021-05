HP EliteOne 800 G8 All-in-One, le nouveau PC de bureau tout-en-un.

Avec ce tout nouveau HP EliteOne 800 G8 All-in-One, le constructeur HP entend proposer une solution simple et facile de PC de bureau qui tient dans un écran de 27 pouces.

Le monde du PC de bureau a évolué ces dernières années pour laisser bien souvent la place au PC portable. Il faut dire qu’avec les solutions FlexDesk et le télétravail, avoir un PC portable est bien plus pratique pour l’utilisateur qui devient de plus en plus nomade.

Toutefois, dans certains secteurs, avoir un bon écran bien grand est toujours intéressant. Fort de ce constat, HP conserve dans son catalogue le concept de tout-en-un comme Apple.

HP EliteOne 800 G8 All-in-One, le meilleur du meilleur ?

Avec cette nouvelle génération de tout-en-un, HP veut proposer ce qui se fait de mieux aux utilisateurs qui ont ce type de besoin. Ainsi le nouveau HP EliteOne 800 G8 All-in-One hérite de la dernière génération de processeur Intel Core à savoir la 11ème génération dotée d’Intel Core i9.

En outre, la marque annonce des configurations allant jusqu’à 64 Go de mémoire et du stockage à raison de 2 To sur du SSD.

L’écran quant à lui est proposé en deux versions. Une version 23.8 pouces et une version 27 pouces capable de supporter une résolution de 2560×1440 pixels. À noter également que HP a équipé ses HP EliteOne 800 G8 All-in-One d’une caméra de 5MP pour tous ceux qui devront faire de la vidéo-conférence.

A relire : PC portable HP ENVY x360 15, la bonne taille pour un PC portable hybride.

Un PC qui détecte les bruits !

Le HP EliteOne 800 G8 All-in-One est le premier à exploiter la technologie AiO commerciale au monde doté d’un système de gestion du bruit basé sur l’intelligence artificielle.

Il est le premier PC à être en mesure de détecter la présence de l’utilisateur ou non pour permettre de sécuriser les données.

Un seul fil pour l’alimentation !

HP avec son nouveau PC de bureau tout-en-un veut réduire au maximum l’encombrement sur le bureau. Pour ce faire, le PC n’est équipé que d’un seul câble, celui de l’alimentation. En effet, l’utilisateur pourra compter sur le Wi-Fi pour établir la connexion vers Internet ou le réseau de l’entreprise.

Pour la souris et le clavier, HP propose également deux périphériques sans fil qui passeront par le Bluetooth.