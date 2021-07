Oneodio Q1 Pro, les nouveaux intras proposés par la marque.

Avec les OneOdio Q1 Pro, la marque qui s’est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions audio et notamment des casques audio étoffe son catalogue avec cette fois des intra auriculaire qui intègre la ‘Active Noice Cancelling (ANC) ou si vous préférez en français la technologie à réduction de bruit.

OneOdio a fait du segment des casques audio sans fil sa particularité. En effet, la marque possède à son catalogue un grand nombre de modèles de casques supra auriculaire. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion par le passé de tester certains modèles de la marque.

À relire : Test : OneOdio WirelessM Y80B, un casque à prix tout doux.

OneOdio Q1 Pro, des intra sans fil à réduction de bruit.

Alors, oui, dans le segment des écouteurs sans fil, on trouve depuis plusieurs années maintenant les intra auriculaires Bluetooth intégrant la technologie à réduction de bruit. Il faut dire qu’avec l’arrivée des AirPods Pro il y a quelques années, et le Covid-19, ce type d’écouteurs a séduit énormément de consommateurs. Notamment et principalement tous ceux qui font du sport comme la course à pied, du vélo. Voire même ceux qui font de la randonnée seul.

Simple, facile à utiliser, peu encombrant. Ce type d’écouteur séduit de plus en plus. En outre, ils ont un tout autre usage que les casques de type supra auriculaire qui seront généralement plébiscités pour des voyages. Et c’est dans ce domaine que viennent se positionner les OneOdio Q1 Pro.

Alors, que dire de ces nouveaux écouteurs OneOdio Q1 Pro ?

Ces nouveaux venus sont équipés de Bluetooth et annoncent une portée de 10 mètres. Ce qui sera normalement largement suffisant pour leur utilisation. Les écouteurs sont équipés de haut-parleur de 10 mm d’une impédance de 16Ω pour des valeurs de réduction de bruit de 25 dB à 28dB.

Ce qui est intéressant sur ce modèle c’est qu’il propose 2 modes. Un mode Noise cancelling (réduction de bruit) classique et un mode que OneOdio appelle Transparent mode. Ce second mode a pour fonction de vous isoler des bruits ambiants, mais vous permet d’entendre quelqu’un qui vous parle.

Des modes accessibles sur les OneOdio Q1 Pro par un simple bouton sur l’écouteur droit. Selon la fonction choisie, il faudra pousser sur le bouton d’une certaine manière. Les petites tiges sont relativement courte et ne viendront pas gêner l’utilisateur.

OneOdio Q1 Pro, un seul ou deux écouteurs !

OneOdio souligne que ces écouteurs intra auriculaire Bluetooth à réduction de bruit peuvent être utilisés seul ou ensemble. Bien évidemment, vu leur usage, les écouteurs Bluetooth OneOdio Q1 Pro sont certifiés IPX4, les rendant ainsi étanche et résistant à l’eau.

Les écouteurs sont fournis avec une boite de rangement qui fait aussi station de charge. À ce propos, la marque annonce une autonomie de 5 heures en usage intensif d’écoute et 4 heures avec la fonction de réduction de bruit activée.

À noter, qu’il faudra environ 1 heure pour recharger les écouteurs et de même pour recharger le boitier de rangement. Par ailleurs, les écouteurs OneOdio Q1 Pro sont équipés d’une batterie de 50mAh et le boitier d’une batterie de 300mAh. Ce qui permet au boitier de recharger plusieurs fois les écouteurs sans devoir le brancher sur secteur.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs intra auriculaires sans fil Bluetooth OneOdio Q1 Pro sont d’ores et déjà disponibles en prévente sur le site de la marque au prix de 43.95€ au lieu de 68.95€.