TREVI T-FIT 290 HBT, la nouvelle montre connectée italienne.

LA nouvelle montre connectée de Trevi, la TREVI T-FIT 290 HBT propose une nouvelle solution d’objet connecté et plus particulièrement de Wearables. Une montre connectée qui hérite d’un cadran rond à l’image d’une vraie montre.

Le marché des montres connectées continue à séduire de plus en plus de monde. Celles-ci sont souvent achetées pour leurs fonctions sportives et de santé. Parmi les ténors du marché on retrouve forcément, Samsung et sa Samsung Galaxy Watch3 qui hérite dernière du Samsung Health Monitor. Ou encore l’Apple. En outre, Garmin est devenu, la référence pour les sportifs en matière de montre connectée. Cette nouvelle montre que propose la marque italienne n’échappe pas à la règle.

TREVI T-FIT 290 HBT, compatible iOS et Android OS.

Cette nouvelle venue dans l’univers italien des montres connectées tentera de séduire de par ses fonctions et son design. Ainsi, cette nouvelle montre connectée est dotée d’un cadran rond sur lequel est venus se greffer un écran LCD 1.3 pouce. Le boitier quant à lui est en métal pour plus robustesse.

Pour ce qui est des fonctions, la montre offre la possibilité de suivre votre état de santé ou encore votre entraînement physique. Activité physique, rythme cardiaque, pression artérielle, heures de sommeil, nombre de pas, calories brûlées.

Autant de paramètres que la montre pourra garder en mémoire sur une période de 30 jours. Enfin, toutes ces informations pourront être associées à votre smartphone et utilisées par votre application sportive préférée.

Encore plus de fonctions pour cette montre.

À noter au passage que cette montre pourra également détecter la température corporelle, la fréquence cardiaque. Qui plus est, elle est équipée d’un PPG (photopleithographic). La connectivité avec le smartphone se fera comme d’habitude via une connexion Bluetooth.

Enfin, la montre Trevi T-FIT 290 HBT Smart Watch est résistante à l’eau, avec un indice de protection IP67 . Elle est alimentée par une pile au lithium rechargeable.