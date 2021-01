HP, l’expert de l’impression grand format !

La marque HP séduit depuis longtemps les entreprises par ses imprimantes grand format. Pour couvrir de plus larges possibilités en restant dans la dynamique d’efficacité, elle conçoit depuis quelque temps des modèles smart pour particuliers, indépendants et petites entreprises. On parle désormais de traceurs grand format par HP. Ils ont conservé la qualité, la facilité d’impression et les densités de couleurs caractéristiques de la marque.

Mais ils apportent également une certaine plus-value aux professionnels, grâce à l’impression haute définition qui va au-delà du simple traçage. Pratiques et efficaces, ils n’ont rien à envier aux modèles utilisés par les grandes industries, contribuant ainsi à améliorer les performances des petites entreprises et industries.

Caractéristiques générales des traceurs imprimantes grand format par HP

La marque commercialise depuis peu des traceurs grand format permettant d’imprimer divers types de documents graphiques. Ainsi, vous pouvez vous procurer une imprimante grand format pour imprimer vos plans, affiches, photos, plans et bâches. Les produits dont il est question ici sont plus faciles à utiliser et plus petits que la plupart des imprimantes du marché et s’adaptent aux besoins de l’utilisateur. Le principal objectif de ces modèles proposés par HP est de permettre aux professionnels qui l’utilisent d’être plus indépendants, et donc de mieux maîtriser leurs coûts. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’agit d’une solution adaptée aux petites entreprises qui apprécieront de pouvoir mieux gérer leurs dépenses d’exploitation.

L’un des grands atouts de ces équipements se trouve aussi dans le fait que leur technologie sans fil permet à l’utilisateur d’associer ses appareils via une connexion sans fil directe ou à travers un point d’accès Wi-Fi. Les derniers bijoux de HP en termes d’équipements d’impression possèdent des caractéristiques variables selon le besoin du consommateur, son budget, la qualité d’impression recherchée, le type de document à imprimer, les divers usages, etc. Ainsi, il est important de bien mûrir son choix, car il existe des imprimantes pour des besoins très variés, ce qui peut rendre l’achat quelque peu complexe.

L’imprimante grand format HP DesignJet T730

Le traceur HP T730 est l’un des modèles les plus rapides commercialisés par la marque. Il imprime à une vitesse trois fois supérieure à celle des anciens modèles de HP. Il permet à son utilisateur d’imprimer par exemple un document A1 en seulement 25 secondes. Il dispose d’une fonction permettant à l’utilisateur d’imprimer directement depuis son smartphone ou sa tablette, peu importe où il se trouve. Il s’agit d’un modèle à jet d’encre ayant une capacité de 4 encres et dont les cartouches HP d’origine peuvent contenir jusqu’à 300 mL d’encre. L’imprimante T730 est aussi dotée d’un chargeur automatique de documents. Il mesure 914 mm et s’intègre facilement aux autres périphériques de bureau, offrant ainsi la possibilité d’imprimer à distance, grâce au logiciel ePrint. De plus, cette imprimante est dotée d’une fonction e-mail vers ePrint.

L’imprimante grand format HP DesignJet T830

Ce modèle se présente comme une imprimante multifonction qui permet d’imprimer, de numériser, de copier et de partager les documents graphiques. Il est conseillé pour les bureaux d’architectes et de construction qui sont en pleine croissance. Il dispose de fonctions pratiques et intuitives, et garantit une remarquable qualité d’impression, caractéristique des produits HP DesignJet. Dans le cadre des actions de communication ou d’information, il permet de mettre rapidement sur support physique les contenus numériques ; il a donc un impact considérable sur l’évolution des projets. Le T830 est aussi rapide que le T730, et donc tout aussi efficace en termes de facilité d’impression. Il est disponible en deux tailles, à savoir le DesignJet T830 de 24 pouces qui mesure 610 mm et celui de 36 pouces qui mesure 914 mm. Tout comme le T730, il s’intègre facilement aux smartphones et tablettes sous Android ou iOS, et est doté de la technologie ePrint.

L’imprimante grand format HP DesignJet Studio

Il s’agit du premier traceur de la gamme HP DesignJet qui affiche une empreinte carbone nette nulle. La marque HP s’attelle à réduire progressivement l’empreinte carbone de ses produits, à travers des initiatives comme la réduction des emballages, l’efficacité énergétique et l’usage de plastiques recyclés. Et l’imprimante Studio est le précurseur des traceurs 100 % écologiques de la gamme DesignJet. Il est disponible en deux formats (24 et 36 pouces) et imprime les documents A1 en 25 secondes. Avec une conception très esthétique qui respire le high-tech, il possède une couverture de rouleur et un chargeur automatique de feuilles inclus. Le DesignJet Studio dispose de la technologie Wi-Fi, permettant ainsi la connexion directe sans fil avec les autres appareils de bureau. De plus, il offre un certain niveau de précision dans le tracé. De fait, il s’agit d’un appareil idéal pour les professionnels qui mettent un accent particulier sur la beauté d’impression.

L’imprimante HP DesignJet Z6 PostScript

Cet appareil a été conçu pour permettre aux professionnels concernés de réaliser des impressions en haute définition et de gérer des documents assez complexes. Sa particularité est qu’il offre une meilleure qualité pour moins d’encre. Il est généralement utilisé pour l’impression des documents graphiques nécessitant un certain niveau de précision dans le tracé et dans les couleurs. Il est par exemple adapté aux cartes SIG (les plus complexes). La gamme Z6 PostScript prône une certaine architecture de traitement et possède un moteur d’impression Adobe PDF. Il permet de couper les cartes en peu d’étapes, grâce à sa coupe bordure intégrée. Il est efficace, rapide et sécurisé. Il se décline en trois modèles, à savoir : le Z6 PS de 24 pouces (T8W15A), le Z6 PS de 44 pouces (T8W16A) et le Z6 PS de 44 pouces avec rouleau double et coupe-bordure vertical (T8W18A).

HP s’efforce d’offrir aux professionnels ayant divers besoins d’impression, des appareils high-tech et intelligents, utilisant la technologie sans fil. Incarnées par la gamme DesignJet, ces imprimantes ont été pensées pour rendre le travail d’impression plus efficace et sont, pour cette raison, mises au-devant de la scène, aux côtés des modèles de grandes marques comme Epson et Canon. En ce qui concerne le prix d’achat des traceurs commercialisés par HP, ils dépendent des options de chaque appareil, de leurs dimensions, et de la possibilité ou non d’utiliser du papier ou des rouleaux. Toutefois, ce coût devrait tout de même permettre aux petites entreprises de s’en tirer à bon compte.