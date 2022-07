Reolink Argus PT, une nouvelle caméra extérieure Wi-Fi.

Pour sécuriser votre habitation, la marque Reolink nous propose sa nouvelle caméra Reolink Argus PT. Une caméra Wi-Fi de type dôme et qui peut être alimentée par un panneau solaire.

Reolink est une entreprise qui a fait de la vidéo surveillance son secteur d’activité. Ainsi la marque propose une vaste gamme de caméras de sécurité connectée ou filaire d’intérieur ou d’extérieur. Cette fois la marque nous annonce l’arrivée d’un nouveau modèle voué à surveiller l’extérieur de votre habitation.

Reolink Argus PT, une caméra dôme, Wi-Fi et motorisée.

Cette nouvelle caméra que propose la marque est équipée d’un capteur CMOS 1/3″ 2K 4MP supportant le format H.265. Les vidéos enregistrées offrent quant à elle une résolution de 2560 x 1440 (4,0 Mégapixels) à 15 images par seconde. Pour ce qui est de l’angle de vision, le capteur offre un angle de 122° en diagonale. À noter que cette caméra est équipée d’un système motorisé qui permet de faire tourner la tête de gauche à droite et de bas en haut ( horizontal : 355° et Vertical : 140°).

Elle est également dotée d’un zoom numérique 16x. Si elle peut voir de jour, la caméra peut également voir de nuit jusqu’à 10 mètres. La caméra est également dotée d’un lecteur de carte microSD qui permettra d’enregistrer les images et séquences vidéo directement sur la carte. Ainsi, pas besoin de faire appel à un Cloud. Pour ce qui est de la capacité mémoire de la carte, celle-ci peut aller jusqu’à 128 Go.

Pour ce qui est de l’alimentation de la caméra Reolink Argus PT, le constructeur a opté pour des batteries rechargeables amovibles. À noter également qu’il est possible de lui intégrer un panneau solaire qui aura pour fonction de charger les batteries. Et offrir ainsi à la caméra une autonomie « infinie ».

Outre le capteur et le moteur, Reolink a également intégré un système de reconnaissance intelligent qui saura reconnaitre le passage d’une personne, d’un animal pour déclencher ou non une alerte de détection. Cette alerte arrivera directement sur votre smartphone et il vous sera possible de consulter via une application (disponible pour Android, iOS, Windows et MAC) ce qui se passe devant la caméra. De plus la caméra est dotée d’un micro bidirectionnel et d’un haut-parleur. De quoi communiquer avec la personne présente devant la caméra, qu’il s’agisse d’un livreur, un ami ou un intrus.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres, il est possible de définir une zone de détection à la caméra. Utile par exemple si vous vous trouvez sur une chaussée ou en bord de route et que vous ne voulez pas recevoir de notification à chaque voiture qui passe. Pour la connexion de la caméra, celle-ci se fait en Wi-Fi. Détail intéressant, la caméra gère aussi bien du Wi-Fi 2.4GHz que du 5GHz avec les normes IEEE 802.11a/b/g/n. Le tout pour une caméra qui mesure 112mm de haut pour 98mm de largeur.

Prix et Disponibilité.

La caméra Reolink Argus PT est d’ores et déjà disponible depuis le site du constructeur et ses revendeurs au prix public conseillé de 137.99 €.