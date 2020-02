D-Link lance son nouveau système Wi-Fi Mesh COVR-1102.

D-Link annonce l’arrivée d’un tout nouveau système Mesh qui vient étoffer sa gamme de boitier Wi-Fi Mesh COVR. Les nouveaux COVR-1102 ont pour ambition de couvrir tout votre foyer en Wi-Fi.

Depuis quelque temps, les fabricants de solutions réseau grand public ont adopté le principe des solutions Mesh Wi-Fi. Ce type de solution a pour objectif de proposer une solution clé en main pour le grand public. Une solution pour étendre le Wi-Fi de leur box facilement.

D-Link, acteur majeur dans le monde des produits réseaux grand public n’échappe pas à la règle. Ainsi, le fabricant propose sa solution Wi-Fi Mesh Covr.

D-Link COVR-1102, couvez toute votre maison en Wi-Fi.

Ces nouveaux venus chez le constructeur se présentent sous la forme de petits cubes blancs. Des cubes d’une taille de 92mm x 92mm x92mm d’un poids de 197 grammes. Leur design change quelque peu des modèles Covr-1203 que proposait la marque.

Ces petits boitiers proposent une connectivité Wi-Fi Mesh et intègre les normes 802.11 a/g/n/ac. Ils sont en outre double bande exploitant ainsi à la fois le 2.4GHz et le 5GHz.

D-Link annonce une couverture de 325 m² de couverture pour le kit intégrant deux boitiers. À noter que D-Link propose aussi un pack incluant 3 boitiers qui couvrent eux plus de 430 m². Pour ce qui est du débit, on est sûr de l’AC1200 (866 Mbps sur le 5GHz et 300 Mbps sur le 2.4GHz. À noter que les D-Link COVR-1102 sont équipés de deux ports Ethernet (un WAN et un LAN).

L’utilisateur pourra notamment compter sur du MU-MIMO et la technologie Smart Steering pour obtenir une couverture maximale du Wi-Fi. De même, en matière de sécurité, les D-Link COVR-1102 profitent de la toute dernière génération WPA3.

Les COVR-1102 compatibles avec les assistants et l’application D-Link.

Effectivement, D-Link souligne que ses points d’accès Mesh sont notamment compatibles avec Alexa et Google Assistant. Par ailleurs, il sera possible d’avoir un œil complet sur le réseau depuis son smartphone grâce à l’application pour smartphone développée par D-Link.