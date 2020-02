Lifimax 1G,Oledcomm a présenté au CES sa nouvelle solution LiFi.

Quand on parle de technologie sans fil, on pense avant tout au Bluetooth et Wi-Fi. Pourtant petit à petit le LiFi évolue. Pour preuve, Oledcomm a présenté sa solution LiFi Lifimax 1G capable d’atteindre un débit de 1Gbps.

Le LiFi est encore une technologie sans fil que l’on connait peu. Et pour cause la technologie n’est encore qu’à ses débuts et ne cesse d’évoluer depuis un peu plus de deux ans. Par ailleurs, Oledcomm, entreprise française fait partie de ces entreprises qui mise sur la lumière pour faire transiter nos données.

Ainsi, jusqu’à présent l’entreprise proposait une solution LiFi proposant un débit symétrique de 100Mb/s. Mais cette année la marque a fait évoluer la technologie et a présenté un nouveau dispositif baptisé LiFiMax 1G.

LiFiMax 1G, aussi rapide que du Gigabit Ethernet.

En effet, cette nouvelle génération a su rattraper son retard en matière de débit. Alors que l’année passée on parlait d’un débit de 100Mbit, cette année la technologie passe au Gigabit.

Ainsi, désormais avec sa solution, Oledcomm est à même de proposer une technologie sans fil via la lumière capable de rivaliser non seulement avec les dernières normes Wi-Fi, mais aussi avec le bon vieux classique câble Ethernet.

Concrètement, cela se traduit par un débit de 1Gb/s en bande passante montante et 600Mb/s en bande descendante. Par ailleurs, ces débits peuvent être atteints sur une distance allant de 1 à 5 mètres entre le « point d’accès » et le « client LiFi ».

Par ailleurs, l’entreprise Oledcomm propose pour son LiFiMax 1G, un kit qui comprend la station principale et deux adaptateurs LiFi qui viendront se connecter sur votre PC portable ou tout autre appareil qui pourra se connecter sur la base principale pour accéder à Internet.