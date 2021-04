V1CE, votre carte de visite sans fil NFC.

Avec V1CE, plus besoin d’avoir tout un paquet de cartes de visite papier pour partager vos coordonnées. Cette carte équipée de NFC permet par simple contact avec un smartphone de transférer toutes vos informations à votre contact. Nom, prénom, adresse mail, nom de votre entreprise, adresse de votre site…

Avec l’arrivée du NFC, est aussi arrivée l’association facile entre notre smartphone et un casque audio ou un accessoire. Le paiement sans contact dans le secteur bancaire est devenu lui aussi un des acteurs majeurs de l’utilisation du NFC.

La société anglaise V1CE LTD Companies va encore plus loin et propose une carte de visite (ou Business card) personnalisée dotée de NFC.

V1CE, un contact et c’est fait.

C’est en tout cas ce qu’annonce l’entreprise anglaise avec sa carte de visite sans fil High Tech V1CE. La carte qui est équipée d’une puce NFC permet par simple contact avec un smartphone d’envoyer toutes les informations que vous souhaitez encoder dessus.

Effectivement, généralement dans le monde des affaires ou d’une relation entre futur partenaire ou professionnel/client, la carte de visite est souvent le moyen le plus couramment utilisé. Nous avons d’ailleurs des paquets complets en stock échangé lors des salons pour Planet Sans fil.

La carte ici propose un nouveau moyen de transférer les données. Un moyen digital. Cette carte est en effet équipée d’une puce NFC qui pourra interagir avec un smartphone.

Configuration de votre carte V1CE.

Et pour séduire, la marque propose deux options de configuration. La première lors de l’impression de la carte. Sur laquelle vous pourrez intégrer le logo de votre entreprise, la couleur de votre choix…

La seconde c’est la partie « programmation ». De fait, l’entreprise propose une plateforme sur laquelle vous pourrez encoder toutes les informations vous concernant. Il vous suffira ensuite de transférer à nouveau les informations sur la carte pour que celles-ci soient mise à jour pour vos futurs contacts.